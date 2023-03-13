Полиция опровергла сообщение об убийстве 10-летней девочки в Шарыпове. Фото: МВД по краю

Сообщение об убийстве 10-летней девочки в подъезде дома в городе Шарыпово оказалось фейком. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

12 марта в соцсетях появилась информация, якобы в подъзде многоэтажки в Шарыпове убили 10-летнюю девочку. Пост сопровождался фотографиями, на которых изображена окровавленная лестница и лифт. Автор сообщения призывал родителей не выпускать детей из домов.

В МВД сообщили, что это фейк. Фотографии же реальны, но они были сделаны после избиения женщины в подъезде дома. Сейчас жизни сибирячки ничто не угрожает. А вот автора поста с ложной информацией разыскивают.