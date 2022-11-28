Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

В Москве 25 ноября названы победители Всероссийского конкурса «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» от Росмолодежь.Бизнес. Перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из 85 регионов России. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ, второе место за Полиной Зайцевой из Великого Новгорода, третье – за Екатериной Романенковой из Смоленска. В номинации «Прорыв года» первенство отдано Павлу Шевченко из Москвы. Категория «Инновационно-технологическое предпринимательство» досталась Ольге Казютинской из Москвы, второе место у москвича Владимира Кострицина, третье – у Татьяны Комиссаровой из Донского.

Лучшим в «Классическом предпринимательстве» стала Наталия Аниськевич из Санкт-Петербурга, Михаил Аксёнчиков из Севастополя на втором месте, третье отдано Андрею Забатурину из Красноярска. Победитель в категории «Самозанятый» – Анна Литвинцева из Улан-Удэ, Никита Горяйнов из Новочеркасска на втором месте, Ольга Бутт из Улан-Удэ на третьем. В номинации «Международный бизнес» награду забрал Александр Майер из Москвы, Софья Обломкова из Тольятти на втором месте, третье отдано Софье Анисимовой из Сургута.

Лидером «Медиабизнеса» стала молодой предприниматель Саяна Елбаскина из Улан-Удэ, Екатерина Комарова из Симферополя на втором месте, Рувим Назарчук из Тамбова на третьем месте. Ольга Ефремова из Смоленска получила первую награду в категории «Производство», крымчанин Николай Семенчук стал вторым, Александра Алабушева из города Нижние Серги – третья.

В номинации «Агробизнес» первым стал Харун Жемухов из Нарткале, Татьяна Маркарян из Краснодара забрала серебро, бронза отдана Владимиру Бондареву из Новокузнецка. В «Креативном бизнесе» награды получили: первый – Илья Стефаненко из Москвы, вторая – Елизавета Фролова из Санкт-Петербурга, третья – Ксения Федорина из Санкт-Петербурга. Победителем в специальной категории «Женский бизнес» стала Анастасия Алёшина из Омска, в категории «Лучший проект в сфере ESG-технологий» – Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, в категории «Школьная лига» – Данил Сущенко из станицы Динской.

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники представили свои проекты в двух лигах – школьники и студенты по четырём направлениям предпринимательства. Классическое предпринимательство: школьники – Дарья Татарина (Москва), Элина Еськова (Санкт-Петербург), Валерия Лосева (Ульяновск); студенты – Алексей Власов (Краснодар), Екатерина Сергеева (Звездный городок), Анжелика Кротова (Казань). Технологическое предпринимательство: школьники – Максим Пичулев (Самара), Анна Вакуленко (Иркутск), Елизавета Чудина (Саратов); студенты – Кирилл Шешуков (Москва), Владимир Бяков (Москва), Елизавета Сидина (Ростов-на-Дону). Социальное предпринимательство: школьники – Олег Фетисов (Краснодар), Денис Зорин (Екатеринбург), Камиля Мамлиева (Пенза); студенты – Эмилия Артамонова (Смоленск), Никита Саввин (Белгород), Андрей Куренков (Челябинск). Креативное предпринимательство: школьники – Тимур Шаймарданов (Казань), Софья Куликова (Волжский), Мария Дорук (Ростов-на-Дону); студенты – Александр Мжаванадзе (Самара), Роберт Мансуров (Уфа), Анастасия Тимохова (Москва).

Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв подчеркнул, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности. «В рамках деятельности трека Росмолодёжь.Бизнес мы активно поддерживаем молодёжь, которая выбрала для себя предпринимательскую деятельность. Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества. К примеру, в прошлом году в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2021» в заключительном этапе приняли участие всего 43 социальных предпринимателя. В этом году на конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» в номинацию «Социальная польза» заявились 1254 молодых предпринимателя, помимо этого есть еще участники лиги «Молодёжь с идеями». На номинацию «Социальное предпринимательство» подано 2579 анкет. При этом многие кейсы в других номинациях также можно отнести к социально ориентированному бизнесу. Например, специальную категорию «Лучший проект в сфере ESG-технологий» – получил Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, который занимается производством инновационных материалов для регенеративной медицины «SilkInS». Каждый активный компонент разрабатывается исключительно в лаборатории института-партнёра и проходит все стадии контроля качества для того, чтобы продукт был полностью безопасен и обладал особыми полезными свойствами. В номинации «Агробизнес» среди призёров сити-ферма Владимира Бондарева – это полностью импортозамещающий проект по выращиванию полезных трав и салатов в тепличных условиях при минимальных затратах. Как мы видим, направления деятельности – разные, однако они все решают те или иные задач в стране».

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия была подготовлена насыщенная деловая программа, в которую вошли более 30 активностей. На десяти параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов.

В фестивале приняли участие Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Юлия Алексеева, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД», Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» ГК «Росатом», Екатерина Морозова, директор открытого университета «Сколково», Дмитрий Кулиш, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех», Евгений Исак, генеральный директор благотворительного фонда «Капитаны», Анастасия Пучкова, руководитель проекта MOS.МШУ, Алёна Шерстнёва, комьюнити-менеджер молодёжных акселераторов технологического предпринимательства, эксперт Центра перспективных направлений бизнеса ПАО «Сбербанк», Егор Калина, управляющий директор Дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО «Сбербанк», Иван Курдюков, CEO «WE Agency», Матвей Масальцев, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров, Артём Рахмеев, основатель сети боулинг-ресторанов «Brooklyn Bowl», Артемий Лебедев, основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», Игорь Манн, самый известный маркетёр России, Катя Адушкина, блогер и многие другие.

Стоит отметить, что конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проходил в два этапа. Сначала отборочный, далее – полуфинал в виде онлайн-интервью. Заявки оценивали предприниматели с большим опытом работы, сотрудники организаций высшего образования, представители общественных организаций и фондов по ряду критериев: от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. Конкурс нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик, а также популяризацию молодёжного предпринимательства. Это один из инструментов поддержки в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес.