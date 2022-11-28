Физрук Михаил Удодов. Фото: nahvalka.ru

В Нахвальской средней школе, что в Сухобузимском районе Красноярского края родители и ученики обвиняют физрука Михаила Удодова в жестоком обращении. Дети записали один из разговоров с педагогом на диктофон.

На записи возмущение Михаила Михайловича поведением одного из учеников после потасовки. Он несколько раз оскорбил мальчика, посоветовал «не петушиться», а выйти «один на один». А в конце монолога пригрозил, что если подобный конфликт повториться, то парень получит по лицу - «Еще раз — и ты [лицо потеряешь]». При этом ученик обращается к 59-летнему педагогу на «ты».

Ребята предоставили запись родителям, которые в свою очередь обратились с ней директору школы – супруге физрука-матершинника. После этого Михаилу Удодову пришлось из школы уволиться, но родители все еще опасаются, что физрук может вернуться.

Кроме неприемлемого стиля общения с учениками родители подозревают Удодова в жестоком обращении с детьми. Мол, тот мог и оплеуху отвесить, и пинка дать.

Однако, по словам директора школы, Удодов уволился после поездки с детьми в Волгоград на игру «Казачий сполох». Там учитель застал своих подопечных за курением, после перепалки с подростками, физрук жестко оттащил одного из подростков. После этого инцидента была проведена проверка со стороны местного управления образования.

Руководитель учреждения также успокоила родителей - к преподаванию тот точно не вернется. Сейчас Удодов трудится контролером школьного автобуса.

Сейчас учителем заинтересовались в полиции. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, обратилась мама одного из детей – по тому самому эпизоду в Волгограде. МВД проводит дополнительную проверку.

О самом учителе известно, что педагогический стаж составляет 8 лет. Прошел несколько курсов повышения квалификации. Сейчас он так же является директором спортклуба в селе Нахвальское. А до начала карьеры физрука трудился депутатом в Сухобузимском райсовете.