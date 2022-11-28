Ситуация на рынке труда: что ищет работник, что предлагает работодатель

Участники сессия «Ситуация «Мобилизация». HR стратегии компании в период неопределенности». Фото РБК

В период сложной экономической ситуации вопросы о работе – от ее наличия до уровня заработной платы и ментального здоровья сотрудников – стоят остро как никогда. Причем вопросами задаются в равной степени и работники, и работодатели. Участники сессия «Ситуация «Мобилизация». HR стратегии компании в период неопределенности», которая прошла в рамках HR форума РБК «Кадры. Технологии. Будущее», обсудили актуальные кадровые проблемы и поделились успешными бизнес-кейсами.

Фокус на благополучие сотрудников

Последние несколько лет работники и работодатели сталкиваются с постоянными вызовами, зачастую неожиданными: в 2020-м году многим компаниям приходилось перенастраивать деятельность и работать в условиях пандемии, 2022-й принес новые испытания – санкции, изменение экономической ситуации.

– Никто не может предположить, что будет ждать нас в 2023 или в 2025 году. Но в любое непростое время бизнесу нужно и работников сохранить, и повысить их продуктивность, и позаботиться о новых кадрах, – отметил в начале дискуссии Павел Демидович, телеведущий РБК, модератор сессии.

Елена Иванова и Нина Осовицкая. Фото РБК

Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru, выделила краткосрочные и долгосрочные тренды на рынке труда:

– О краткосрочных: после объявления мобилизации вновь возросла активность работодателей на рынке труда, стало появляться больше вакансий. Надо отметить, что реакция на изменения была очень короткая – буквально одну-две недели количество вакансий сильно упало. Но уже через месяц рынок спроса работодателей восстановился. Правда, к сожалению, не везде выросла активность соискателей. В нестабильной ситуации люди менее охотно меняют работу. Если мы говорим о рабочих профессиях, курьерах, водителях, то здесь однозначно рынок соискателя. Что касается офисных вакансий, то здесь ситуация больше в пользу работодателей – есть достаточно активные кандидаты, даже в ИT, ситуация выравнивается в пользу работодателей. Долгосрочные тенденции в том, что компании максимально гибко перестраиваются под потребности рынка: меняют формат работы на гибридный, меняют критерии найма работников. Особенно хочу отметить важный тренд – больший фокус на благополучие сотрудников, особенно с точки зрения психологического и ментального благополучия. Ситуация нарастающего стресса, с которой мы столкнулись в пандемию, сказалась на продуктивности людей и работодателей. Поэтому работодатели стали больше внимания уделять дополнительным программам заботы о здоровье сотрудников.

Людям нужно живое общение

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2, согласилась с коллегой, что сейчас мир живет в ситуации нарастающего стресса:

– Драйвер тревожности меняется, но меньше ее не становится. Поэтому тема заботы сейчас пронизывает все программы, стратегии, которые мы реализуем, – и для своих сотрудников, и для своих клиентов. Забота и устойчивость – это то, на что должен сейчас обращать внимание любой уважающий себя бизнес, большой, средний или малый.

Эксперт также отметила, что несмотря на появление различных цифровых инструментов управления персоналом, живое общение никто не отменял и люди нуждаются в нем.

– Все, что мы сегодня имеем технологически правильного, современного, быстрого, прекрасного, легкого и удобного, – это совершенно не отменяет живой контакт людей. Особенно в ситуации тревоги, о которой мы ранее говорили.

Елена Иванова. Фото РБК

Елена Иванова в качестве рабочего кейса привела пример заботы как стратегического вектора работы HR-команды компании. Так, в 2021 году компания создала внутренний портал заботы о сотрудниках Tele2Care, начала работу служба поддержки сотрудников, в рамках которой можно получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога, юриста или финансиста. А в 2022 году запущена гибкая система льгот – работники могут воспользоваться специальным онлайн-конструктором и собрать свое персональное предложение, созданное на основе личных предпочтений.

Опыт, которым с коллегами поделилась Екатерина Прохорова, HR-директор группы компаний Simple, дает возможность посмотреть на ситуацию на рынке труда с разных ракурсов:

– Группа компаний Simple – это большой набор разных бизнесов: национальная дистрибуция, ритейл, издательство, сеть ресторанов. Поэтому мы видим, как ведут себя на рынке разные целевые группы кандидатов, начиная от логистического персонала, ИT, маркетологов до управленческого персонала. Мы увидели серьезную тягу к работе на удаленке, и очень гибко к этому желанию подходим: каждую ситуацию решаем индивидуально. У нас принят гибкий гибридный график работы для персонала. В сложных ситуациях мы разрешали людям работать на удаленке, чтобы им было психологически более спокойно.

Также спикер отметила, что компания заметила отток некоторых профессий за пределы РФ, однако о тренде на привлечение женщин-кандидатов на мужские профессии пока речь не идет. В то же время часть профессий становятся универсальными: например, среди сомелье все чаще встречаются женщины-профессионалы.

Стратегия и планирование

Андрей Чернуха, заместитель генерального директора – руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент», сообщил, что компания реализует достаточно много уникальных и интересных проектов, которые требуют квалифицированных сотрудников.

– Первое, о чем мы задумались, – планирование, стратегический взгляд на развитие компании. Каждый проект – это цикл 5-7-10 лет. В нем задействованы разные специалисты: на стадии проектирования – проектировщики, на стадии строительства – строители, на стадии реализации – коммерческий блок… И мы начали моделировать будущее: какой должен быть внутри компании пул сотрудников, квалификаций, чтобы мы могли эти проекты реализовывать. Затем запустили проекты по стандартизации ролей сотрудников, описанию процессов автоматизации и так далее. Все это делается для того, чтобы была возможность компаниям привлекать сотрудников, имеющих более широкий профессиональный опыт. Вторая важная часть, поддержу коллег, – это благополучие сотрудников. У нас эта стратегия носит название – счастье сотрудников. Мы проводим исследования вовлеченности сотрудников в работу, смотри уровень их счастья. Внутри компании каждый должен понимать, чем он занимается, какие у него конкретные задачи, что от него требуется. И обязательно должен быть контакт с руководителем.

Наталья Альбрехт и Андрей Чернуха. Фото РБК

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Русал», рассуждая об удаленном формате работы, отметила, что не всем компаниям он подходит.

– Технологические возможности в нашей компании для удаленной работа есть, но это возможно для очень небольшой части сотрудников, потому что офисных работников у нас менее 10 процентов, все остальное – производственный персонал. Поэтому для нас первостепенный вопрос – физическое здоровье и безопасность наших сотрудников. Как работодателю, нам важно обеспечить безопасный труд. Мы, не останавливаясь, работаем над малой механизацией труда наших сотрудников. Запускаем новые предприятия и модернизируем уже действующие. Например, постоянно работаем над улучшением условий труда рабочих в электролизных цехах: разрабатываем экзоскелеты, которые помогают им в течение рабочего дня, распределяют нагрузку и помогают избегать профессиональных заболеваний. В структуре нашей компании есть собственный медицинский центр, который представлен филиалами на каждом большом предприятии, где сотрудники могут получить необходимую медицинскую и профессиональную помощь, пройти медицинские осмотры.