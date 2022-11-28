«Норильск не должен восприниматься как суровый индустриальный город»: участники креативного форума обсудили начавшиеся изменения

Участники креативного форума в Красноярсае обсудили начавшиеся изменения. Фото: "Российская креативная неделя - Сибирь"

В Красноярске прошел второй окружной форум «Российская креативная неделя – Сибирь». В мероприятии приняло участие рекордное количество человек: прибыли более трехсот приглашенных экспертов, более трех тысяч представителей креативных индустрий из всех регионов Сибирского федерального округа – новаторы, авторы социальных проектов, дизайнеры, рестораты, стилисты, художники, представители крупного бизнеса. Статусное мероприятие, задача которого – объединить власть, бизнес и сообщество для взаимовыгодной поддержки.

Участники обсудили, как меняется территория, экономика и благополучие жителей региона при развитии креативной индустрии. В этом плане главным событием можно назвать пленарное заседание «Креативные индустрии как фундамент для обеспечения качества жизни макрорегиона Сибирь». И здесь заслуживает внимания выступление директор Агентства развития Норильска Максима Миронова, который сделал акцент на том, что в этом городе давно перешли от теории и обсуждения к практике.

Высотки за Полярным кругом? Это тоже реальность. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Что хотят жители Норильска

То, что сейчас происходит в Норильске, называют емким словом «реновация». А еще перезагрузка, обновление. Что кроется под этими понятиями? Для того, чтобы запустить масштабный и беспрецедентный проект, в 2018 году в Норильске провели социальное исследование, результаты которого показали запросы горожан в перспективе ближайших десяти лет. Ожидаемо было услышать: изменения в сфере образования, качественная медицина, экология, строительство нового жилья, благоустройство, развитие транспорта, дорог и инфраструктуры и другое.

Однако помимо благоустройства и благополучия северяне захотели разнообразить сценарий жизни. Они высказались за новые профессии, новые виды деятельности, развитие предпринимательства, ремесел, творческих пространств. «Мы не хотим, чтобы Норильск воспринимался исключительно как суровый северный индустриальный город. Давайте добавим в него красок и разнообразия».

Проект будущих жилых новостроект. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Взяв это на вооружение, мы смогли скорректировать наши планы развития Норильска и поставили в приоритет как раз креативные индустрии. Мы успели сделать это своевременно, в 2020 году, когда шла верстка и активная работа по комплексному плану социально-экономического развития, мы смогли в план мероприятий включить десятки инфраструктурных объектов, которые как раз будут обеспечивать и поддерживать запросы горожан, - рассказал Максим Миронов.

Стратегия креативных индустрий

Агентство развития Норильска стало координатором и генератором творческих идей, основанных на приоритете интеллекта и инновационных технологий. Вместе с партнерами АРН разработало стратегию креативных индустрий. В нее вошли дизайн, архитектура, народные промыслы, образование, культурное пространство. В целом – предпринимательские идеи, в которых есть высокая доля творческих инновационных составляющих.

Составили список, проанализировали и определились, где можно быстрее стартануть. Включили выбранные объекты в комплексный план развития города. Он сейчас успешно воплощается в реальность. Здесь уместно напомнить, что амбициозный проект реализует компания «Норникель» вместе с правительством края и администрацией города, при поддержке федерального правительства. Из предусмотренных в рамках четырехстороннего соглашения 120 миллиардов рублей львиную долю берет на себя именно компания – 81,3 миллиарда рублей. Подчеркнем, что это самое правильное взаимодействие, когда градообразующая компания понимает: город должен меняться.

План комплексной застройки Оганера. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

К выбору архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска подошли творчески: устроили международный конкурс. В результате получили 27 заявок из 13 стран. Привлекли самых авторитетных экспертов, которые выбирали перспективные, жизнеспособные и реальные к реализации идеи из тех, что были представлены на конкурсе. На примере Оганера: он станет образцом комплексной застройки, где появится более сорока объектов с учетом принципов многофункциональности общественного центра и современной городской среды.

Даже строительство привычных инфраструктурных объектов предусматривает применение креативных технологий. Так, в строительстве жилых домой, а их планируется возвести в рамках реновации более 80, будут использоваться современные подходы, строительные технологии и материалы. Для этого создаются локальные производства стройматериалов и конструкций на месте, что наверняка удешевит их себестоимость за счет сокращения затрат на логистику.

Амбициозные проекты

Помимо большого комплексного плана, «Норникель» самостоятельно реализует ряд социально-значимых объектов, на финансирование которых дополнительно выделяет 150 миллиардов рублей. Значительная часть из них – как раз относится к сфере креативных индустрий.

Старинный архитектурный ансамль в центре города. Справа - гостиница, а слева как раз появится социокультурный центр "Башня" Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Например, здание бывшей типографии передают резидентам творческих коллективов, разумеется, после того, как там пройдет ремонт и будет приобретено оборудование. Другой пример – в центре города стоит красивое старинное здание, великолепный образец сталинского ампира, одна из визитных карточек Норильска. Его новое предназначение – стать социально-культурным центром, который будет обеспечивать развитие городских сообществ. Название уже есть – «Башня».

Под Арктический музей современного искусства в Норильске, самый северный в стране, трансформируют бывший дом торговли общей площадью 8,5 тысяч квадратов. Стоимость проекта – 4 миллиарда рублей. Масштабная реорганизация затронет всю музейную сеть северного города. АММА собирается использовать редкую для России систему открытого хранения: депозитарий коллекции музея будет открыт для посещения публики.

Прокт будущего Арктического музея. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Из новых идей – Зимний сад. В Норильске лето скоротечно, а зима длится восемь месяцев в году. Северяне очень хотят получать капельку лета, даже когда неделями идет снег и солнце полтора месяца не восходит над горизонтом. В этом проекте высокая креативная составляющая, аналогов так мало, что подсмотреть не у кого, нужно придумывать свое, оригинальное. По словам Максима Миронова, поступает много запросов от предпринимателей, которые готовы реализовать себя в этом.

Креативными предпринимателями планируют насытить и улицу Мира. Она станет Северным бульваром, променадом, торгово-пешеходным пространством. Отчасти по примеру проекта «Проспект Мира» в Красноярске, однако в своем индивидуальном виде.

Образовательный кластер

К 2025/26 годам появится новый кампус Заполярного государственного университета. Это будет не только общежитие, которое привлечет в один из лучших индустриальных вузов страны иногородних студентов и приглашенных преподавателей. Это будет общественное пространство, конференц-зал для проведения различных мероприятий. Аналогично кампусу Сибирского федерального университета, в конференц-зале которого проходит неделя креативной индустрии и многие другие значимые мероприятия.

Оазис лета за полярным кругом. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Здесь нужно отметить еще один объект, включенный в список реновации – лицей имени Владимира Ивановича Долгих. Его строительство уже началось. Это будет не просто школьное учреждение, а современный образовательный комплекс на 1100 учащихся, спроектированный с учетом инновационных решений для северных территорий. Он станет стимулом к обновлению всей образовательной системы северного города. В основе обучения лягут лучшие практики самых успешных образовательных заведений страны.

В планах строительство большого современного и самого северного IT-парка, где создадут все условия для развития профильных компаний и выхода на рынок высокотехнологичных продуктов.

Все вышеперечисленное, безусловно, имеет плюсы для норильчан, но и на бизнес-показателях «Норникеля» скажется. Во-первых, желающих жить и работать в Норильске станет больше, а это потенциальные кадры, особенно если говорить про молодежь, которая будет охотнее оставаться в родном городе после получения образования. Также проект формирует имидж компании и характеризует ее как работодателя социально ответственного, что отражается на показателях устойчивого развития.

Заполярный государственный университет, для него будет построен кампус, который станет и общежитием для студентов, и общественным центром. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Подготовка управленческих кадров

- Под все объекты нужны профессиональные перспективные команды управленцев. Поэтому мы с прошлого года запустили программу: собрали на конкурсной основе лучших и самых мотивированных жителей Норильска и других регионов. Создаем и финансируем для них образовательный проект. В том числе с практикой в лучших релевантных учреждениях страны. Они сейчас продумывают модель управления, финансовую модель, сценарные планы. И к тому моменту, когда все задуманные нами инфраструктурные объекты будут достроены в городе, мы уже подготовит для них управленческие команды. Которые эффективно запустят их в работу, - подытожил Максим Миронов.

- Если все сырьевые гиганты страны вот так будут отрабатывать креативные индустрии, менять через них города присутствия, креативный рай нам обеспечен, — прокомментировала предстоящие изменения Норильска директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Завершающей темой обсуждения стал образовательный проект АРН под названием «Академия креативных индустрий». Сюда приглашают лучших в стране экспертов и практиков, которые обучают всем тонкостям организационного процесса: как сформировать идею, как написать концепцию, построить логистическую схему, запустить производство. Каждый образовательный курс с их участием всегда завершается созданием конкретной креативной продукции. Стать участником такого курса может любой желающий.