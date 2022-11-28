«Три веселых буквы»: в Красноярске 22-летнего водителя Mercedes оштрафовали за нецензурный номер машины

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске сотрудники ДПС заметили «Мерседес», который водитель оставил в неположенном месте – в зоне действия знака «Парковка запрещена». Как оказалось, это было не единственное нарушение – на переднем бампере обнаружился подложный номер, рассказали в Госавтоинспекции края.

Водителя иномарки нашли – им оказался 22-летний парень. Обнаружился и настоящий номер - он лежал в багажнике машины.

За номер 666 с тремя буквами, парковку в неположенном месте и отсутствие полиса ОСАГО мужчине придется заплатить штрафов на общую сумму 4 300 рублей.

Фальшивый знак полицейские изъяли.