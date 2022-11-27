В Красноярске в честь Дня матери «Биг-Бен» играет новую-старую мелодию

В Красноярске в честь Дня матери «Биг-Бен» сыграл новую-старую мелодию. Стоп-кадр видео

В Красноярске в честь Дня матери на главных городских часах звучит новая мелодия. Ее однозначно знают все, кто родился в СССР – это песня «Солнечный круг», которая была гимном советской детворы. Авторы песни – поэт Лев Ошанин и композитор Аркадий Островский. Для того, чтобы музыка прозвучала с красноярского «Биг Бена», над ее аранжировкой поработал преподаватель детской музыкальной школы №4 Александр Поляков. «Пусть всегда будет солнце» играет каждые три часа. Ее можно услышать еще в 18:00 и 21:00.

Кстати, история у песни интересная. По одной из версий, в 1928 году в журнале для преподавателей родного языка и литературы появилось четверостишие четырехлетнего мальчика Кости Баранникова:

Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я.

В журнале это увидел известный детский поэт Корней Чуковский и включил в свою книгу. В 1961 году художник Николай Чарухин под впечатлением от стихотворения написал плакат «Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет солнце!». И его увидел поэт Лев Ошанин. А дальше вместе с композитором Аркадием Островским они сотворили настоящий хит. Впервые песня прозвучала в 1962 году на радио, затем принесла победу нашей стране на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки в том же 1982 году и на Международном фестивале песни в Сопоте в 1963 году.

Добавим, что сегодня День матери отмечается в России, начиная с 1998 года, в последний день ноября. Ну, а радовать горожан подборкой мелодий вместо классического боя часов – это стало традицией. Их подбирают в соответствии с поводом – на День Победы, на День знаний и так далее.