В Красноярске продают «Эльдорадо» на Свободном за 160 миллионов рублей

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В Красноярске продают помещение, принадлежащее магазину «Эльдорадо». Оно находится на Телевизорной, рядом с Торговым кварталом. Объявление было выложено на «Авито» еще 18 ноября.

Собственник продает магазин за 160 миллионов рублей. Согласно его сведениям, помещение имеет размеры более 2800 квадратных метров. Продавцом значится сам магазин – в его профиле можно найти объявления о продаже других «Эльдорадо» в других регионах.

– Объект расположен в Октябрьском районе, в пешей доступности от остановок общественного транспорта, на первой линии застройки. Развитая инфраструктура, интенсивный пешеходный и автотрафик, большое количество жилья в пешеходной зоне доступности, – говорится в объявлении.

Судя по всему, продает магазин федеральный владелец: в объявлении указано, что звонки принимаются в рабочие дни, с 9 до 6 по московскому времени.