В Красноярске сотрудник полиции подрался с ночным дрифтером

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске сотрудник полиции применил силу к остановленному лихачу. Инцидент произошел ночью на улице Гусарова. Ролик появился в паблике «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, что экипаж ГИБДД остановил некоего водителя, который якобы «дрифтил» на «ВАЗе». В какой-то момент между ними случается конфликт, и инспектор наносит мужчине несколько ударов.

На видео невозможно понять, достигли ли удары цели. Водитель в ответ лезть в драку не стал, лишь отступил. На этом видео обрывается.

В комментариях, как ни странно, многие красноярцы поддержали полицейского. Они отметили, что подобные лихачи не понимают по-другому, и вообще – «ездят без прав и страховки, и творят дичь»:

– Если ты адекватный водитель то ни один сотрудник не будет до тебя докапываться и уж тем более лезть в драку и лещей раздавать.

– Надо было так втащить, чтоб он вообще ездить разучился, эти *** малолетние без страховок на ведрах такое вытворяют на дорогах, а стажа вождения нет. Лишать прав таких надо.

– Ездите по правилам, а не по понятиям и будем вам счастье. А то на видео герои, потом все поголовно на разборе сопли на кулак мотают.