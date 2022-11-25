Красноярского экс-депутата Волкова выпустили из колонии по УДО

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего депутата Горсовета Красноярска Аркадия Волкова выпустили по УДО. В 2020 году его приговорили к 6,5 годам колонии за мошенничество и коррупцию – причиной стал проект Волкова «Машина добрых дел» для помощи рядовым горожанам, на который депутат получал финансирование не вполне законными методами.

В проекте участвовали три человека, которые получали зарплату от компании КрасТЭК. За эти деньги Волков обещал фирме свое покровительство. Еще одного человека Волков пристроил таких же образом в другую фирму, а у другого бизнесмена «арендовал» для работы двоих сотрудников, также обещав покровительство.

Получающие незаконными схемами зарплату работники чинили пожилым людям и малоимущим электрику и сантехнику в квартирах, помогали по хозяйству. Однако, несмотря на благородный посыл проекта, Волков все же совершил коррупционные преступления.

Сам депутат в итоге признал вину и отправился в колонию на семь лет. Чуть позже срок немного смягчили, а сегодня Волков вышел по УДО – с учетом времени, проведенного в СИЗО во время расследования, он отбыл половину своего срока.