Досрочная выплата ипотеки: как рассчитаться с банком и не прогадать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статистике, россияне берут ипотеку в среднем на 20 лет, а выплачивают за 5 – 9. Люди понимают, что чем короче срок кредита, тем меньше переплата. Казалось бы, что сложного в том, чтобы как можно быстрее рассчитаться с банком, если на это есть деньги! На самом деле погашать ипотеку досрочно так же нужно с умом.

Как это делать грамотно и с выгодой — разбираемся вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ИПОТЕЧНЫЙ ЛИКБЕЗ

Темпы выдачи ипотеки в нашей стране растут. Только Сбер в третьем квартале 2022 года увеличил выдачу ипотечных кредитов почти в 3 раза по сравнению со вторым кварталом. Если вы тоже входите в эту статистику новоселов с кредитами и мечтаете поскорее рассчитаться с банком, стоит начать с азов.

Каждый платеж по ипотеке состоит из двух частей: одна часть идет на уплату основного долга, другая — на погашение банковских процентов по нему. В первые годы выплат мы гасим в основном проценты, на покрытие «тела» долга идет минимум средств.

При этом все банки разрешают своим заемщикам выплачивать ипотеку досрочно — либо полностью, либо частично. Однако для этого недостаточно просто взять и положить на ипотечный счет больше денег. В этом случае банк просто спишет обычную сумму выплат, а остальные деньги так и останутся лежать.

О досрочном погашении нужно уведомить банк заранее, только тогда выплата будет засчитана. Если ипотека взята в Сбере, то заявление на частичное погашение кредита можно написать через Сбербанк Онлайн (в приложении и на сайте).

Кстати, если говорить о полном закрытии ипотечного кредита — раньше для этого нужно было лично обращаться в банк. Сейчас заемщики Сбера могут контролировать этот процесс онлайн в личном кабинете обслуживания ипотеки в приложении Домклик.

ВЫБОР СХЕМЫ

Вернемся к частичным досрочным выплатам. Важный шаг — определиться с вариантом такого погашения. Вы будете сокращать размер ежемесячного платежа, срок ипотеки или комбинировать эти две схемы? Первый вариант облегчит, прежде всего, текущую нагрузку на бюджет, остальные — позволят сэкономить на переплате по процентам в долгосрочной перспективе и быстрее сбросить с себя бремя долга. Прежде чем принять решение, стоит просчитать любой сценарий досрочного погашения на калькуляторе Домклик. Для этого заполните данные по кредиту и нажмите на кнопку «График платежей», а затем «Учесть досрочное погашение». Добавляйте платежи и выбирайте, что сокращать: срок или сумму.

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ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ

Для досрочного погашения можно использовать средства материнского капитала. Для этого не нужно идти в Пенсионный фонд. Написать заявление о распоряжении выплатой можно либо в банке, либо удаленно — в личном кабинете Домклик. После того, как Пенсионный фонд убедится, что все законно, он перечислит деньги в банк. Досрочное погашение за счет материнского капитала всегда происходит с сокращением суммы ежемесячного платежа. Выбрать сокращение срока нельзя.

Кстати, многодетные семьи могут воспользоваться еще одной уникальной возможностью: погасить кредит за счет субсидии в 450 тысяч рублей. Подробнее о том, как это сделать, можно почитать в журнале сервиса Домклик.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОКРАЩАЕМ СРОК КРЕДИТА

В этом случае ежемесячный платеж остается прежним, но в сумме платежа увеличивается та часть, которая идет на погашение основного долга. Например, ваш платеж по ипотеке равен 25 000 в месяц. В первые годы вполне возможен вариант, что 20 тысяч из этой суммы идут «на проценты», а пять тысяч — в счет уплаты основного долга. После досрочного погашения с сокращением срока ипотеки доля процентов в ежемесячном платеже уменьшится, к примеру, до 18 тысяч. Сумма задолженности будет таять быстрее.

При сокращении срока можно заметно сэкономить на выплате процентов по кредиту.

- Если ежемесячные платежи для вас комфортны и вам не нужно ужиматься в расходах, выгоднее сокращать срок кредита. О сокращении срока ипотеки стоит подумать и заемщикам среднего возраста, которые взяли кредит на 15 – 20 лет и не уверены, что в предпенсионном возрасте смогут зарабатывать так же, как сейчас. Тогда лучше погасить кредит досрочно и не беспокоиться о своем будущем, - говорит ипотечный брокер Александр Константинцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УМЕНЬШАЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

Чем меньше сумма основного долга — тем меньше процентов «капает» на нее каждый месяц. За счет этого и сокращаются регулярные платежи по кредиту, если вы выбрали именно такую схему. У вас появляется возможность жить более комфортно и тратить деньги на что-то другое, например, на образование детей. Общая переплата по кредиту тоже снижается, но не так значительно, как при сокращении срока ипотеки.

- Уменьшать ежемесячные выплаты безопаснее. Если вдруг доход снизится, выше шансы расплатиться с банком и обойтись без просрочек. А если с доходами все в порядке, можно накопить деньги либо для последующего досрочного погашения, либо для какой-нибудь крупной покупки, - продолжает Александр Константинцев.

Можно комбинировать оба варианта: направлять дополнительные средства то на сокращение ежемесячного платежа, то на уменьшение срока кредита. Таким образом, вы и бюджету своему поможете, и переплату по процентам снизите — хотя и не так значительно, как если бы вы последовательно уменьшали срок кредита.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Самый выгодный день для досрочного погашения в Сбере — плановая дата платежа. В этом случае большая часть дополнительных средств пойдет на оплату основного долга. В противном случае банк сначала высчитает сумму процентов за дни, прошедшие с плановой даты, а остаток средств направит на досрочное погашение.

И еще один важный момент: если заемщик закрывает кредит раньше срока, у него есть возможность частично вернуть себе сумму, уплаченную в качестве страхового взноса. Еще больше полезных подробностей о досрочном погашении жилищного займа читайте в журнале сервиса Домклик.

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