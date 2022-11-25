В Красноярске начался Форум молодых госслужащих стран ЕАЭС Мероприятие продлится три дня

Фото: предоставлено организатором

В Красноярске стартовал Форум молодых госслужащих стран ЕАЭС. Мероприятие продлится три дня, в нём примет участие 100 человек. Итогом Форума станет дорожная карта по реализации совместных проектов в 2023 году.

Среди экспертов мероприятия – Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России, Сергей Коляда, руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей», Азиз Искаков, директор научно-исследовательского центра «Молодежь» в Республике Казахстан, Ольга Король, член жюри конкурса «Цифровой прорыв», эксперт фонда развития интернет-инициатив, Эркайым Мамбеталиева, директор Института исследования развития государственного управления Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова, Дина Гайзатуллина, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Группы «Иннотех», Валентин Макаров, президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Фото: предоставлено организатором

Программа Форума началась с мастер-класса по эффективным коммуникациям руководителя департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Сергея Коляды. Также состоялись выборы председателя Ассоциации органов молодежного самоуправления стран-участниц ЕАЭС. Им стал Тохтар Болысов, исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». В течение дня пройдут установочные сессии по трём направлениям: «Новые медиа», «Молодёжь и общество», «Цифровая трансформация».

Ключевым событием второго дня станет панельная сессия «Стратегия молодых: Евразия объединяет». Кроме того, участники посетят дискуссионную площадку «Молодые госслужащие. Точка старта и обучения», экспертные и практико-ориентированные сессии.

Третий день будет посвящен подведению итогов. Участники обсудят взгляд молодёжи на развитие ЕАЭС и представят проекты, разработанные в течение Форума.

Фото: предоставлено организатором

«Это мероприятие — ключевое событие для молодёжной политики нашей страны. Впервые в Красноярском крае и России собрались молодые госслужащие из 6 стран. Они обсудят цифровую трансформацию, общество и новые медиа. Мероприятие такого формата проводится впервые. Глобальная цель участников — за три дня вынести ряд предложений для успешного взаимодоверия и развития ЕАЭС», – прокомментировал председатель Молодежного Правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Подробная информация о Форуме молодых госслужащих стран ЕАЭС доступна на сайте.