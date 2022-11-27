В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -25 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам обещают довольно холодную рабочую неделю. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе.

В понедельник днем температура понизится до -18 градусов. Будет снежно и пасмурно. Возможен сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до -21 градуса.

Во вторник и среду погода будет плюс-минус одинаковой. Днем около -16 градусов и снегопады с сильным ветром. Ночью около -20градусов.

В первый день календарной зимы - 1 декабря днем столбик термометра будет показывать около -16 градусов. Вновь пройдет снег, а ветер ослабнет, порывы лишь до 3 метров в секунду. Ночная температура составит -21 градус.

В пятницу днем будет около -14 градусов, ночью синоптики ожидают понижение температуры до -21 градуса. В целом день будет таким же, как и предыдущие: снегопад и облака. Ветер же чуть ослабнет до штиля.