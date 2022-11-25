В Красноярске дан старт креативному будущему Сибири

Город Красноярск уже второй раз подряд принимает форум «Российская креативная неделя – Сибирь». Масштабное событие, которое объединяет представителей креативных индустрий всего Сибирского Федерального округа, столичного экспертного сообщества, федеральных и местных органов власти. Вместе они проектируют будущее макрорегиона. И оно, безусловно, связано с творческим подходом к созданию новых продуктов и услуг во всех сферах жизни – будь то культура или промышленность региона.

Само понятие «креативные индустрии» включает самые разные направления. Сейчас это дизайн, кино, мода, гастрономия, архитектура, искусство и даже информационные технологии. Красноярский край занимает второе место среди регионов Сибири по вкладу в креативную экономику. А чтобы темпы не сбавлять, в регионе работает Сибирский институт развития креативных индустрий. Это центр поддержки красноярского креативного бизнеса, который объединяет власть, бизнес и сообщество.

Как раз в первый день форума Сибирский институт развития креативных индустрий подписал соглашение о сотрудничестве с Президентским фондом культурных инициатив.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников рассказывает:

- Наше соглашение с Президентским фондом культурных инициатив позволит вывести взаимодействие фонда с грантополучателями в нашем регионе на новый уровень. В фонде фиксируют приличный рост количества заявок на гранты, в том числе от Красноярского края. Но важно не только их количество, но и качество. У фонда достаточно высокие требования – для заполнения документов на получение финансирования необходимо умение работать с большим количеством специализированной информации, нужны компетенции, методические данные. В этом и заключается значимость нашего соглашения – помочь разобраться в специфике, дать необходимый набор знаний и навыков для будущих грантополучателей Президентского фонда культурных инициатив. Многим предпринимателям это даст хороший импульс на старте или для развития своих проектов.

В этом году форум имеет особое значение. Отрасли столкнулись с вызовами, связанными внешним санкционным давлением, с уходом из России многих компаний и продуктов. Но российский креативный сектор вполне способен заполнить образовавшийся вакуум. И грантовая поддержка могла бы послужить одним из стимулов для начинающих участников творческой экономики. По мнению генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова подписанные соглашения смогут этому поспособствовать:

- Мы понимаем, что нужно приземляться на регион. Для фонда это продолжение истории, которая началась год назад здесь на Сибирской креативной неделе, когда мы договорились об открытии нашего представительства. И вот это уже реальность – кураторством проектов и их медийной поддержкой будет заниматься наше представительство в Красноярске. А образовательную часть мы хотели как раз организовать совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Это даст возможность работать с большим количеством креативных и творческих людей, проработать больше идей, продвинуть больше проектов. Мне кажется, это правильное партнерство. У нас есть подобные наметки и в других городах, но Красноярск здесь становится первым.

Работа форума завершается 25 ноября, а все записи сессий, встреч, дискуссий и мастер-классов можно будет посмотреть в сообществе Российской креативной недели ВКонтакте либо на сайте «Российской креативной недели – Сибирь».