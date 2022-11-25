Лебеди, орланы, кречеты: в промышленной зоне Норильска ученые обнаружили занесенных в Красную книгу птиц

В промышленной зоне Норильска ученые обнаружили занесенных в Красную книгу лебедей. Фото: архив "КП"

В начале осени прошлого года в озере Долгом, в Норильске, заметили совершенно здорового лебедя. Птица больше недели отказывалась улетать оттуда, потому что ей было комфортно. Вскоре об этом через соцсети узнали на большой земле, переживали: как он там очутился? Он же замерзнет! Историю активно обсуждали, но завершилась она благополучно: когда благородной птице надоело постоянное внимание людей, она поднялась на крыло и улетела искать свою стаю.

Но настоящее удивление испытали участники Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук, проходившей этим летом на Таймыре, когда обнаружили, что лебеди-кликуны обитают совсем близко к Норильску, в зоне значительного промышленного воздействия. Это было поистине приятное открытие – увидеть белоснежных птиц возле Талнаха (где идут основные разработки сырьевой базы компании).

Здесь насчитали 18 особей. Еще 34 особи – в поясе среднего воздействия в поселке Валек. В поясе незначительного промышленного воздействия в поселке Надежда – 16 особей. Плюс пара белых птиц обосновалась недалеко от аэропорта Алыкель. О чем это говорит? Прежде всего, что места, выбранные ими, являются благоприятной средой обитания: достаточная кормовая база, отсутствие хищников, невмешательство людей.

Всего ученые насчитали в Норильском промышленном районе семь видов редких и особо охраняемых птиц. Данные из отчета экспедиции: «За время работ на территории Норильского дивизиона отмечено четыре вида, занесенных в Красную книгу Красноярского края: лебедь-кликун, орлан-белохвост, сапсан и кречет. Также было отмечено три вида, занесенных в Красную книгу РФ: золотистая ржанка, чернозобая гагара и гуменник (в этот список входит также орлан-белохвост, сапсан и кречет). Из перечисленных птиц лебедь-кликун, орлан-белохвост, кречет и золотистая ржанка имеют третью категорию редкости (редкие), сапсан - четвертую категорию (неопределенные по статусу), чернозобая гагара и гуменник - вторую категорию (сокращающиеся в численности и / или распространении)».

Гуси-гуменники от воды не зависят, но поплавать любят. Фото: Ольга Александрова

Пару орланов-белохвостов заметили в районе Талнаха. Удивительно вдвойне, потому что на этой параллели в Таймыре находится фактические самая северная граница ареала гнездования этих птиц, они предпочитают селиться намного южнее. Еще две особи золотистой ржанки отмечены в Кайеркане и поселке Надежда в районе реки, на трассе Дудинка - Алыкель. Чернозобые гагары степенно плавали на озерах близ Дудинки и Кайеркана, а также в поселке Валек и в черте Норильска (зона значительного промышленного воздействия). Гуси-гуменики не сильно привязаны в воде, ведь они питаются в основном растительной пищей и гнезда строят на сухих местах. Трех таких гусей заметили в зонах высокого и среднего промышленного воздействия в поселке Надежда. Еще двух птиц – на трассе Дудинка - Алыкель.

Кроме того, орнитологи зафиксировали орланов-белохвостов, ржанок, сапсанов, кречетов и чернозобых гагар рядом с промышленными площадками газовых месторождений «Норникеля», расположенных на левом берегу реки Енисей. Вывод очевиден: птицам здесь нравится. Значит, нужно обеспечить им благоприятную среду, чтобы они возвращались сюда каждую весну вновь и вновь.

Молодые кречеты, самый крупный вид соколов с размахом крыльев до двух метров. Фото: Ольга Александрова

Добавим, что стратегия «Норникеля» в области экологии и изменения климата предусматривает в целом снижение негативного воздействия на окружающую среду. И тут без помощи науки никак не обойтись. Начиная с 2020 года и каждое лето на Таймыре при поддержке «Норникеля» работают ученые из различных институтов СО РАН.

В 2022 году компания инициировала масштабное исследование по изучению биоразнообразия в трех российских регионах, в которых находятся производственные активы компании. Специалисты должны были определить зоны промышленного воздействия, сделать оценку текущего состояния биоразнообразия экосистем.

В состав Большой научной экспедиции, работавшей на Таймыре, вошли специалисты Института систематики и экологии животных, Института биофизики, Центрального сибирского ботанического сада, Института почвоведения и агрохимии. Они изучили 41 полигон, включая окрестности Дудинки, Кайеркана, Норильска, Талнаха, расположенных на разном удалении от промышленных предприятий в предполагаемых поясах с разной степенью воздействия. Обработанные результаты исследований затем лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.