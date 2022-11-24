В Красноярске готовится к открытию новый современный интернат для пожилых людей «Ботанический». Фото: КРО "Единая Россия"

Тихая окраина в Октябрьском районе, с зеленой зоной, вдалеке от промышленности и шумных улиц? Что еще нужно для пожилых людей, одиноких, нуждающихся в покое и уходе? Нужен хороший просторный дом с большими окнами, чтобы жить, и отзывчивый персонал, который будет заботиться.

И он будет! В скором времени, буквально через месяц здесь откроется новый корпус дома-интерната, который назвали по одноименному месту - «Ботанический».

Депутаты от «Единой России» и сторонники партии побывали на объекте и увидели, что сейчас там происходит, оценили готовность и качество работы. Дом-интернат начали возводить с 2020 года, на строительство и обустройство было заложено более 600 миллионов рублей. Сразу планировали: здесь будет не только новое здание, но и оборудование, инвентарь. Помогли в этом национальный проект «Демография» и проект «Старшее поколение». И в целом эта тема приоритетная для партии «Единая Россия», которая зафиксирована в Народной программе.

- Это проект, о котором краевая власть давно думала. Благодаря национальному проекту «Демография» удалось заявиться и получить софинансирование. Более 600 миллионов рублей было заложено на строительство, старались с учетом всех требований сделать все максимально удобно и комфортно, чтобы было ощущение дома. Проект был непростым на каждом этапе, но любая стройка – это всегда новые обстоятельства, которые появляются. Уверен, что мы справимся. Завершение работ держим на особом контроле. Сдача объекта планируется на конец декабря, - поделился депутат краевого парламента, председатель комиссии по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

Юлии Полищук уже вступила в должность директора социального учреждения. Рассказывает:

- Рассчитан новый корпус на 100 человек, для мобильных и немобильных граждан здесь созданы все условия. Комнаты предназначены для проживания одного или двух человек. Есть столовая на 100 человек, устроен современный пищеблок со всеми подсобными помещениями, складами. В корпусе также будет находиться медицинская служба, социально-реабилитационная служба, работать различные кружки по интересам, сапожная, швейная и столярная мастерские, комнаты для занятий ЛФК, для массажа. Планируем устроить зимний сад, для этого есть специальное помещение, есть два конференц-зала, в общем, все будет для удобства наших жителей.

Депутат Заксобрания и региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Галина Ампилогова подметила недочеты со стороны строителей, наверняка все будет устранено. Она считает, что такие социальные объекты играют роль в увеличении продолжительности жизни пожилых людей. Просто потому, что здесь для этого созданы условия и люди могут получить все, чего бывают лишены, оставшись дома в одиночестве.

И вообще пусть таких учреждений будет больше, они должны стать образцом.

- Сегодня мы увидели новый корпус для проживания маломобильных и неходячих пожилых людей. Здесь им будет предоставлен полностью комплекс услуг. Мы увидели будущие компьютерные залы, есть место под библиотеку, тренажерный зал практически укомплектован. Рядом находится лес, можно дышать свежим воздухом, планируется даже разбить огород на территории, сделать зону для прогулок. Такие учреждения должны быть примером, как можно комфортно и на современном уровне устроить жизнь и быт одиноким, маломобильным представителям старшего поколения, - выразил свое мнение депутат красноярского Горсовета Денис Степанов.