В Красноярске на выходных похолодает до -32 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущих выходных ожидается серьезное похолодание. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу 26 ноября в Красноярске днем ожидается до -24 градусов и снегопад. Также возможен сильный ветер – порывы до 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -32 градусов.

В воскресенье так же будет снежно и холодно. Дневная температура – около -25 градусов, ночная -27 градусов. Усилится и ветер, возможны порывы до 4-9 метров в секунду.