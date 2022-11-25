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Общество25 ноября 2022 1:23

В Красноярске на выходных похолодает до -32 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 26-27 ноября 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных похолодает до -32 градусов

В Красноярске на выходных похолодает до -32 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущих выходных ожидается серьезное похолодание. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу 26 ноября в Красноярске днем ожидается до -24 градусов и снегопад. Также возможен сильный ветер – порывы до 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -32 градусов.

В воскресенье так же будет снежно и холодно. Дневная температура – около -25 градусов, ночная -27 градусов. Усилится и ветер, возможны порывы до 4-9 метров в секунду.

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