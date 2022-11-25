Что изменится для красноярцев в декабре 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

Ноябрь для красноярцев вышел довольно спокойным. Однако впереди последний месяц года, который обещает стать богатым на традиционные, но оттого не менее важные события. Рассказываем, что изменится для красноярцев в декабре 2022 года

В Красноярске должны запустить новое приложение для оплаты проезда

15 ноября в Красноярске должны были запустить новое приложение для оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в тестовом режиме. Но из-за риска сбоев и возможной потери денег пассажиров, ресурс решили проверять без участия красноярцев.

Тем не менее, об отмене ввода в эксплуатацию приложения никто не сообщал. А значит, с 1 декабря оно должно заработать на маршрутах.

Установка самого большого флагштока в России

Самый высокий флагшток в России установят в Красноярске в декабре. Располагаться он будет на Николаевской сопке. Отсюда, со смотровой площадки, виден почти весь город.

В связи с этим 17-23 декабря Николаевскую сопку могут закрыть. Более точные сроки станут известны позднее.

В Красноярске установят городские новогодние елки

Все новогодние елки в Красноярске установят до 18 декабря 2022 года. Помимо самих символов Нового года, будут установлены световые локации – на площади Мира, в сквере Сурикова (левый берег) и в сквере Кировский (правый берег).

Находиться городские елки будут в следующих локациях: сквер «Космонавтов», Ярыгинская набережная, парк «Солнечная поляна», площадь Мира, парк «Сибсталь», парк им. 400-летия Красноярска, озеро-парк «Октябрьский», Предмостная площадь.

В Красноярске к Новому году откроют 94 катка

В Красноярске зимой 2022-2023 откроют около сотни дворовых катков. Об этом сообщают в городской администрации.

Первым открыт был каток на Железнодорожников, 10-10А. Уже 21 ноября его обкатывали местные дети. Всего же по всему городу откроется 94 катка и 14 площадок для футбола на снегу.

В Красноярске пройдет неделя моды

С 7 по 11 декабря в Красноярске впервые пройдет Сибирская неделя моды. Участие в мероприятии подтвердили около 30 красноярских дизайнеров. Также в рамках недели пройдет конкурс «Сибирские бренды».