Бюджет Красноярского края есть и будет социально ориентированным и отражает все поручения Президента Фото: Мария ЛЕНЦ

Близится к завершению календарный год, а в краевом правительстве и парламенте традиционно полным ходом идет подготовка и согласование главного финансового документа на предстоящий период. 24 ноября депутаты Законодательного Собрания рассмотрели законопроект «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Фракция «Единой России» в краевом парламенте единогласно поддержала предложенный проект регионального бюджета. Ко второму чтению фракцией будет подготовлена консолидированная поправка. Единороссы намерены увеличить финансирование важнейших направлений. Свои предложения внесли председатели профильных комитетов, депутаты. Всего в проекте документа 42 поправки, которые отражают все инициативы и поручения Президента России.

Они коснутся таких направлений, как:

- устранение дисбаланса в оплате труда бюджетников;

- ремонт и строительство объектов здравоохранения, образования, социальной политики, объектов коммунальной инфраструктуры;

- финансирование социальных выплат;

- развитие детско-юношеского спорта;

- поддержка сельского хозяйства.

- Мы понимаем, что экономика находится в сложных условиях, а бюджет не безграничен. Но наши предложения носят максимально конкретный характер, учитывают работу с избирателями, обращения органов местного самоуправления, они своевременны и актуальны. К работе над поправкой наша фракция подошла взвешено, руководствуясь приоритетами Народной программы, - отметил руководитель фракции, председатель краевого парламента Алексей Додатко.

Финансирование всех направлений Народной программы партии будет детально проработано с отраслевыми министерствами, заместителями губернатора и финансовым блоком краевого правительства Красноярского края.