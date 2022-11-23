«Герои нашего времени»: для красноярских школьников запустили патриотическую акцию

Красноярская школьница Лиза Казарцева. Фото: КРО "Единой России"

Три года назад на глазах красноярской школьницы Лизы Казарцевой едва не произошла трагедия. Лето, озеро, много отдыхающих и вдруг один из мужчин пошел ко дну. Очевидцы достали его, вытащили на берег, однако он не подавал признаков жизни. Что делать? Лиза в телефоне вышла в интернет, нашла там инструкцию. Девочка руководила, а взрослые слушали ее и делали реанимацию. Прибывшие медики оценили это так: «Вы спасли человека». Школьницу наградили грамотой и медалью за оказание помощи при спасении жизни утопающего.

- Честно, я даже не представляю, как можно остаться в стороне. Я не представляю, что ты видишь человека, которому нужна помощь, и не помогаешь ему. Мы же все люди, должно же быть в нас что-то человеческое, какое-то милосердие, сострадание. Для меня это, наверное, принцип даже - помочь тому, кто в беде, - призналась Лиза Казарцева.

А ведь отважных людей, ребят среди нас немало. О них можно и нужно рассказывать. В рамках федерального проекта «Единой России» «Мир возможностей» на платформе всероссийского движения «Сделаем вместе» в Красноярском крае стартовала акция «Герой нашего времени». Акция направлена на гражданское и патриотическое воспитание. На примере подвигов и достижений земляков – врачей, ученых, деятелей культуры, спортсменов, меценатов, спасателей, военных – подрастающее поколение должно постигать науку жизни.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор проекта «Мир возможностей» Ирина Субочева отмечает, что «Герой нашего времени» - это только одна из акций, организованных партией и Минпросвещения РФ в рамках большого проекта. Само название говорит о том, что школьники имеют возможность, выбрав направление по интересам, проявить социальную и творческую активность. Именно для юных патриотов была запущена акция, посвященная героям-современникам.

- Дорогие ребята! Есть замечательная акция, и я призываю вас принять в ней участие. Герой нашего времени – это человек, который, может быть, живет где-то с вами по соседству. Кстати, это может быть даже ваш сверстник. Это люди, которые совершили героический поступок и спасли чью-то жизнь. Или, может быть, предотвратили беду. Расскажите о своем герое не только на территории малой родины, пусть об этом узнают все жители Красноярского края, в России, в целом мире. Мне кажется, люди, которые совершили этот подвиг, этого достойны, - обращается к школьникам края депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Ирина Субочева.

Для участия в акции необходимо:

- зарегистрироваться на сайте движения «Сделаем вместе!»;

- провести исследование о герое-земляке;

- рассказать одноклассникам о герое своих исследований на «Уроке героизма»;

- создать презентацию и видеоролик, посвященные герою, его подвигу и биографии.

В акции может принять участие команда единомышленников, среди которых могут быть школьники, представители молодежных объединений, общественных организаций и активисты.

Победителей ждут путевки в «Артек». Акция продлится до июля 2023 года.