«Гордость и радость переполняют»: На Красноярской ГЭС отметили 55-летие пуска первых гидроагрегатов

Для ветеранов организовали праздничный концерт с участием известных творческих коллективов. Фото предоставлено компанией

Ноябрь на Красноярской ГЭС – месяц юбилейный. Более полувека назад, 3 ноября 1967 года, на станции запустили первый гидроагрегат. На следующий день, 4 ноября, ввели в работу второй. Последние агрегаты 11 и 12 были запущены в ноябре и декабре 1971 года.

Ежегодно именно 3 ноября гидроэнергетики считают днем рождения своей станции. В этом году основное торжество проходило летом, в формате масштабного городского праздника, который осенью продолжился целой чередой знаковых встреч и событий.

«Сердце» в подарок городу

В начале ноября в честь своего юбилея станция подарила Дивногорску необычный подарок. В Торговом порту города установили уникальный арт-объект – гигантское колесо. «Сердце гидроагрегата» – рабочее турбины, которое отработало более полувека. За это время оно выработало рекордные 112 млрд киловатт-час и пропустило через себя 500 млрд кубометров воды. Колесо было одним из первых, прибывших на комсомольскую стройку в далеких 60-х, одним из первых, запущенных в эксплуатацию на благо энергетики края и страны. И теперь впервые за 50 с лишним лет покинуло территорию станции.

В Торговом порту города установили уникальный арт-объект – гигантское колесо. Фото предоставлено компанией

Место установки выбрали неслучайно. С 2021 года правительство Красноярского края вместе с администрацией Дивногорска ведут благоустройство туристско-рекреационной зоны «Торговый порт». Здесь уже обустроены торговые ряды и павильоны, пикниковые зоны, видовые площадки для любования прекрасным видом на Енисей («зоны созерцания»), парковка, фотозона, дорожно-тропиночная сеть, площадка для сбора мусора, и туалет, установлены навигация, освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, на территории создается постиндустриальное рекреационное пространство, посвященное истории Красноярской ГЭС, где устанавливают различные артефакты и арт-инсталляции.

Чтобы установить колесо, потребовалось немало сил. Фото предоставлено компанией

Мы – команда!

А в прошедшие выходные в городском ДК «Энергетик» чествовали ветеранов станции. Без этих людей трудно представить себе жизнь станции: кто-то из них стоял у самых истоков зарождения станции и помнит те славные страницы истории. Для ветеранов организовали праздничный концерт с участием известных творческих коллективов, а руководство станции поздравило и выразило благодарность за их труд, доблесть и профессионализм. По признанию ветеранов станции, они испытывают чувство гордости и радости, что их дело продолжается.

В городском ДК «Энергетик» чествовали ветеранов станции. Фото предоставлено компанией

Настоящим подарком для ветеранов стал фильм с их участием, в котором они делились своими воспоминаниями о работе и становлении ГЭС. Поздравили ветеранов и молодые специалисты станции: активисты Молодежного Совета Красноярской ГЭС исполнили гимн собственного сочинения «Мы – команда!».

В честь юбилея, не забыли и про спортсменов. Для них Молодежный Совет организовал шахматный турнир. На площадке молодежного центра собрались представители разных поколений: школьники, студенты, сотрудники станции и ветераны. Впервые за последние несколько лет удалось собрать рекордное количество шахматистов: почти 80 участников из Дивногорска и Красноярска. Победители в 4 возрастных группах получили памятные подарки, а также организаторы вручили приз участнику, занявшему символичное 55 место.

В честь юбилея организовали шахматный турнир. Фото предоставлено компанией

– Такого количества участников у нас не было давно! – отметил главный судья соревнований Евгений Бурмакин. – Особенность турнира в том, что поединки проходят между участниками разного возраста. Взрослые привыкли играть с ветеранами, точно так же и дети соревнуются на равных, а здесь им намного интереснее. Такая связь поколений играет важную воспитательную роль!

Победителям - подарки! Фото предоставлено компанией

Энергия созидания

Кстати, в этом году свой юбилей празднует и сама компания Эн+, в состав которой входит Красноярская ГЭС.

Ее основал в 2002 году бизнесмен и промышленник Олег Дерипаска. Сегодня компания – ведущий производитель алюминия и электроэнергии. К своему 20-летию и к юбилею станции в Эн+ представили видеоролик о развитии Красноярского края и роли в нем энергетиков.

Создание комфортной городской среды в регионах – одна из задач, которую ставят перед собой энергетики. В сибирских городах можно комфортно жить: и к мощной богатой природе добавляются новые объекты спортивной инфраструктуры, общественные пространства, образовательные, детские учреждения… Так, в Красноярске в этом году завершились работы по реконструкции Исторического квартала в самом центре города. Восстановлены сквер Сурикова, площадь Революции, началась масштабная реконструкция Центрального парка. В Красноярске и Дивногорске в новом учебном году открылись современные центры развития компетенций «Мультилаб En+».

– Дивногорск и Красноярскую ГЭС строили действительно сильные и смелые люди, они осваивали эти места. И очень важно нам, современным поколениям, сохранить все лучшее, что было уже сделано, и, конечно же, сохранить и привнести что-то новое для будущих поколений, чтобы им было хорошо жить в этом городе, – сказал глава Дивногорска Сергей Егоров.

Вторая важное направление работы энергетиков – сделать все возможное для сохранения природы. Стартовавшая в 2011 году экоакция «360» за более чем 10 лет объединила по всей стране 155 000 волонтеров, которые собрали 4600 тонн мусора.

– Формирование экологического мышления начинается с себя, – считает Вячеслав Щербаков, директор Национального парка «Красноярские столбы». – Волонтеры компании Эн+ и акции «360» начинали именно с себя: показывали своим хорошим примером, как можно помочь нацпарку, как можно помочь восстанавливаться нарушенным участкам… Человек, который поучаствовал в волонтерской акции, может ответственно заявить, что помогает природе, а природа помогает ему.

Марина Якубенко, президент общественной организации «Объединение любителей животных «Друг», руководитель приюта «Поводог», считает, что самое важное в любой волонтерской помощи системность:

– Для нас, зооволотеров, такое отношение энергетиков к нашим проблемам – образец того, как это доджно быть в идеале. В приютах есть возможность не просто содержать бездомных животных, к примеру, собак, но и заниматься с ними, готовить их к жизни в семье. В таких условиях у животного больше шансов обрести свой дом.