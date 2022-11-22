Фото: Мария ЛЕНЦ

Конечно, история территории лесничества началась гораздо раньше, более века назад. На рубеже XIX и XX веков в тогда еще Енисейской губернии создавались первые лесничества. Среди них – Пойменское и Канское, Кучердаевская лесная дача. Со временем из состава Канского лесхоза был выделен Иланский лесхоз, который в 1992 году стал Иланским лесничеством. Сейчас лесничество расположено в основном на территории Иланского района и совсем немного захватывает угодья Ирбейского, Канского и Нижнеингашского.

Наталья Семионенко, директор КГБУ «Иланское лесничество» Фото: Мария ЛЕНЦ

– По человеческим меркам, 30 лет – это много, годы жизни, опыта. Да за 30 лет человек может детей вырастить и внуков дождаться! – рассуждает Наталья Семионенко, директор КГБУ «Иланское лесничество». – По меркам «лесным», 30 лет - это, наверное, детство. Ведь многие хвойные деревья – настоящие долгожители: сосна может «жить» лет 300, а кедр сибирский все 500! А если говорить о возрасте рубки, то в нашем лесничестве он установлен 80+1 год.

Площадь Иланского лесничества 263 тысячи гектаров. За всем этим хозяйством присматривает сравнительно небольшая команда из четырех лесничих, трех участковых лесничих и двух мастеров. Всего же коллектив лесничества – более 30 человек. Летом, когда идут активные работы в питомнике, - более 50.

–Наши сотрудники – настоящие хранители леса: инженеры по лесопользованию, лесовосстановлению, охране и защите леса, лесничие, участковые, мастера леса. Свой вклад в общее дело вносят и экономисты, бухгалтеры, специалист по кадрам, – перечисляет Наталья Юрьевна.

Работы здесь действительно много, задачи обширные и объемные. Основная – выполнение госзаказа: лесовосстановление, охрана и защита леса, озеленение. Сотрудники лесничества проводят лесопатологические обследования, санитарные рубки. Лес нужно восстановить, вновь вырастить на тех территориях, где проводились вырубки, случались пожары или появились стволовые вредители.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Посадочный материал выращивают в своих питомниках, их в лесничестве два: на 30 гектаров в черте города и небольшой лесной питомник на 4,4 гектара. Чтобы получить саженец сосны, сначала нужно собрать шишку, переработать ее, высушить, заготовить семена, высадить, сохранить, вырастить… Процесс трудоемкий и длительный. Только в этом году специалисты лесничества вырастили в питомнике еще 1 200 000 штук сеянцев сосны. Работа на всех этапах ручная, хоть и помогает современная техника, – от заготовки шишки до пересадки саженца на постоянное место. Представьте себе: только на то, чтобы саженец вырос до 15 сантиметров, уходит пара лет. Саженцы из Иланского лесничества идут не только на лесовосстановление, но и на озеленение. Каждый год в Иланском высаживают деревья «Сады Победы» и «Сад памяти».

–Любой юбилей – повод подвести итоги и наметить планы на будущее, – говорит Наталья Семионенко. – Мы многое делаем для восстановления лесов Красноярского края. Не стоим на месте, осваиваем новые технологии, чтобы наша работа была еще эффективнее. В этом году сбылась большая мечта – осенью на территории лесничества начался монтаж теплицы, где уже в следующем году планируем начать выращивать саженцы сосны с закрытой корневой системой. Они и вырастают быстрее, и приживаемость у них выше. Хочу поздравить всех сотрудников Иланского лесничества с праздником! Наша профессия – сложная, тяжелая, и не всегда результаты работы видны сразу. Но мы делаем благородное и красивое дело – бережем и восстанавливаем сибирские леса! Поэтому желаю всем здоровья, сил, энергии, чтобы и дальше трудиться на благо общего будущего!

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» от всего сердца поздравляет сотрудников «Иланского лесничества»! Желаем вам благополучия и воплощения всех самых смелых профессиональных проектов!