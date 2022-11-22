«Красный Яр» вместе с красноярцами готовится к юбилею и Новому году!

Об этом и многом другом рассказала на радио «Комсомольская правда» - Красноярск» в программе «Планерка с покупателями» директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр» Таисия Голубева.

- Четверть века назад, 17 декабря, в Красноярске открылся первый гастроном «Красный Яр» на Мира, 52. На октябрьской «Планерке с покупателями» вы обещали рассказать, как будете отмечать юбилей.

- Действительно, этот день мы считаем знаковым для нашей компании и от него ведем свое летоисчисление. С нами уже выросло целое поколение красноярцев и есть такие покупатели, которые с нами все 25 лет. И это только начало! Что касается юбилея, то мы решили создавать настроение чередой небольших, но уютных и приятных для наших покупателей событий. Например, 23 ноября завершается конкурс поздравлений нашей компании. Объявление об этом можно увидеть в наших социальных сетях. Суть в том, что красноярцы могут скидывать поздравления нам в сообщения сообщества в социальной сети Вконтакте. Мы выберем 5 самых душевных, запишем их голосами авторов и разместим в эфире радио «Комсомольская правда» и эфире нашего внутреннего радио, которое слушают все покупатели в магазинах. И конечно, мы поблагодарим победителей наборами вкусных продуктов.

Еще одно событие объединяет юбилей «Красного Яра» и Новый год - конкурс детского рисунка «Открытка Деду Морозу», который стартовал на сайте «Комсомольской правды». Конкурс пройдет на территории трех регионов присутствия наших дискаунтеров «Батон»: Красноярский край, Хакасия и Тува. Победителей будет 25! Мы уже готовим призы и готовимся смотреть рисунки ребят на сайте КП.

19 и 20 ноября в двух гастрономах пройдет турнир по киберспортивной игре Just Dance. Участники поборются за призовой фонд в 100 000 бонусов Премии. Уже зарегистрировались 16 команд.

С понедельника 21 ноября в гастрономах стартует новая купонная акция «Подарок от зайчика».

Это, конечно, не все, но пусть что-то останется секретом.

- До Нового года больше месяца, но в магазинах уже празднично. Расскажите, что приготовили для покупателей?

- У нас готовность номер 1. Все, что нужно для украшения дома уже в продаже и в гастрономах, и в дискаунтерах, и покупатели уже активно это разбирают.

Сладкие подарки тоже на полках – очень разные по оформлению, наполнению и цене.

Уже есть свежая икра. И не только лососевая. В прошлом году, например, покупателям полюбилась икра палтуса, в этом году мы тоже ее привезли. Она черная, вкусная и выглядит прекрасно! Конечно, цена в этом году выше, но и праздник один раз в 12 месяцев.

Отдельно хочу сказать про разнообразие хурмы и мандаринов, - все это надо пробовать сейчас уже с прицелом на новогодний стол и предновогодние подарки и вечеринки.

Снова актуален вопрос «Готовить или готовиться?». Мы предлагаем готовиться, а готовить будем мы, только вкусное, свежее, с ножа! В ближайшие дни наша кулинария вновь открывает заказ готовых блюд для предновогодних и новогодних праздников дома и в офисе. Ссылками на форму заказа поделимся в наших печатных изданиях для покупателей и в соцсетях компании. Сделать заказ можно будет в электронном виде, идти в магазин совсем не обязательно. Забираете в удобное время в удобном магазине. Желательно сделать заказ за сутки до события.

Покупатели вместе с нами уже сейчас готовятся к Новому году, но ажиотаж, как и всегда, будет 30 и 31 декабря.

- Мы традиционно спрашиваем у вас о новинках. Что произошло у вас за последний месяц?

- На правом берегу, по адресу Красноярский рабочий, 169 (ост. Юбилейный), открылся после большой реконструкции гастроном «Красный Яр». Можно сказать, что теперь и на правобережье тоже есть флагманский гастроном, такой, как и на левобережье, на Весны, 1 (Взлетка-Плаза).

Реконструкция шла 3,5 месяца, и магазин не закрывался. Мы очень признательны тем покупателям, которые вместе с нами пережили этот непростой период, и благодарим новых покупателей, которые уже оценили и удобство, и ассортимент обновленного гастронома.

Действительно, теперь это очень светлый, яркий и красивый магазин, в котором покупателей встречает богатая и щедрая зона овощей и фруктов. А планировка выстроена так, что можно увидеть весь ассортимент.

И выбор, действительно, стал больше. Это и замороженные продукты: пластовая рыба, овощи и десерты, и товары категории ЗОЖ и многое другое. В зоне собственного производства появились завтраки (каши, гренки, сырники, блинчики с начинками), обеды, сытные и сладкие пироги, новые десерты, линейка крафтового хлеба и выпечка. Скоро появится и гриль.

Каждый месяц в сети идет обновление линейки кондитерского производства и ноябрь – не исключение: у нас новые наборы эклеров, сливочных, ягодных и карамельных, и новые наборы пирожных – очень удобно и вкусно для вечернего чаепития дома или в гостях.

Есть новинки и в линейке полуфабрикатов Вкусноярово: охлажденные биточки «Аппетитные» из свинины, охлажденные котлеты по-киевски куриные и охлажденные рулетики из свинины «Боярские». Но хочу предупредить, разбирают их практически мгновенно!

Послушать ноябрьскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» – она состоится в декабре в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.

Например, в ноябре было два подарка: ящик мандаринов и набор новогоднего декора - изящные наклейки на окна, фонарики, гирлянда, наборы игрушек, сладкий подарок «Зайка» и обязательные для настроения заячьи ушки! Все это, кстати, в продаже!

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