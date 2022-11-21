В Красноярском крае пассажирский автобус вылетел в кювет. Фото: ГИБДД края

Этим утром, 21 ноября, в Богучанском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса, осуществлявшего рейс из поселка Таежный в Богучаны. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, около 10 часов утра на 333-м километре автодороги Канск – Абан – Богучаны легковой автомобиль «Шевроле Нива» собрался повернуть налево. 30-летний водитель автобуса пытался его объехать. Но в результате не справился с управлением – автобус вылетел в кювет и опрокинулся на правый бок.

Всего в садлоне находилось 36 человек. За медицинской помощью обратились поначалу девять из них, однако эта цифра может измениться в сторону увеличения. Пока что на месте разбираются сотрудники дорожной полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю добавили, что информация о том, что в 400 километрах от районного центра опрокинулся автобус «ПАЗ» поступила на телефон единой дежурной диспетчерской службы, после чего на место оперативно выехали спасатели. Было привлечено 22 человека личного состава и 9 единиц техники.

Всех пассажиров автобуса, а это были взрослые, резервным транспортом доставили в районный центр. Теперь разбираются в причинах случившегося: только ли водитель не справился с управлением? Или имело место быть неудовлетворительное состояние дорожного полотна?