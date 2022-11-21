«Город изменился, стал ярче и комфортнее»: делегация Совета Федерации оценила Норильск

«Город изменился, он стал добрее»: делегация Совета Федерации оценила Норильск. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В Норильске с рабочим визитом побывала делегация представителей Совета Федерации. Основной задачей сенаторов была оценка реализации плана социально-экономического развития города. Они побывали на объектах реновации, проехались по улицам города, пообщались с главой и представителями компании «Норникель». Если говорить об итогах общими словами – Норильск за пару лет значительно изменился в лучшую сторону. И не только внешне, город наполняется содержанием, которое приближает его к цели: превратиться в столицу российской Арктики.

Красная ленточка

Пару лет назад, когда перезагрузка Норильска еще обсуждалась, во время визита вице-спикеров Совета Федерации РФ Галины Кареловой и Николая Журавлева, прозвучало предложение: почему бы не собрать подразделения социальной службы под одной крышей? Создать единое социальное пространство, где посетители могли бы разом получить всю необходимую государственную соцподдержку?

Торжественный момент: красная ленточка - и социальный центр «Норильский» открыт. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Это решило бы многие проблемы. На тот момент реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» и центр семьи «Норильский» находились в разных концах города, а комплексный центр социального обслуживания располагался в Талнахе.

В администрации эту идею поддержали. Возводить здание с нуля не пришлось – подошел по всем параметрам один из корпусов городской больницы. Он располагается в центре города, в месте с хорошим подъездом для транспорта, что особенно важно в рамках развития комфортной и доступной среды.

Социальный центр оборудован современным инвентарем. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Был разработан проект, заключен договор с подрядчиком. И вот 17 ноября состоялось открытие многопрофильного социального центра «Норильский», рассчитанного на 6 тысяч посетителей, которые могут воспользоваться полным перечнем соцуслуг в формате одного окна. По сути, это первый социальный объект, который введен в эксплуатацию в соответствии с четырехсторонним соглашением о социально-экономическом развитии Норильска.

Удобно стало не только посетителям, но и персоналу работать на новом месте. В штат добавят психологов для работы с маломобильными людьми, это часть общей терапии. А еще здесь запустили общекраевой проект «Академия ухода» - для обучения тех горожан, чьи родственники с ограниченным здоровьем нуждаются в уходе.

- Центр хорошо оборудован, свое предназначение он будет выполнять в полной мере. Хочу выразить слова благодарности всем, кто причастен и к открытию объекта, и к реализации всего комплексного плана. Это важно, здесь без командной работы не справиться. Большую помощь нам оказывают сенаторы, правительство края и компания «Норникель». Только сообща, командой, мы можем реализовать свои планы в столь сложных условиях, - сказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

Фото на память с сотрудниками только что открывшегося Центра социального обслуживания. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Город меняется

Заполярье встретило гостей в своем стиле – крепким ноябрьским морозцем. Однако никто не отказался прогуляться по городу. Тем более, что официальная цель визита – оценить, как идет преображение. А сделать это через окно, сидя в теплом салоне микроавтобуса, невозможно.

Напротив спорхолла «Айка» еще в сентябре закладывали камень с памятной табличкой «На этом месте будет построен лицей имени В.И. Долгих». А теперь уже начаты изыскательские работы. Это – один из важнейших объектов реновации. К сентябрю 2025 года здесь откроется современный образовательный комплекс на 1100 учащихся, спроектированный с учетом инновационных решений для северных территорий.

Здесь будет самый современный образовательный центр в Заполярье. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

С одной строительной площадки – на другую. Гостям показали, как возводятся будущие жилые дома в большом Норильске, в Кайеркане. В Оганере уже построено и сдано в эксплуатацию пожарное депо. Основная часть жилых многоэтажек будет возведена в этом же районе, а также детский сад на 270 мест.

Затем направились в Талнах, второй по численности населения район Норильска. Здесь готовится участок для строительства поликлиники на 1000 посещений в смену. Там же делегация посетила храм Великомученицы Варвары. 18 сентября этого года его освятил глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Масштабная модернизация коммунального хозяйства и городских инженерных сетей внешне скрыта от глаз, но зато обращает на себя внимание благоустройство города и его окрестностей. Преображение – это результат масштабного проекта «Чистый Норильск». На его реализацию «Норникель» выделяет более 40 миллиардов на 10 лет. В текущем году демонтирован 81 объект, собрано около 230 тонн мусора и очищено больше 670 тысяч квадратных метров территорий.

Несмотря на мороз, работа продолжается. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Если брать все объекты программы, которые построены и законтрактованы на сегодняшний день, то общая сумма составит 5,9 млрд рублей – это порядка 7% от общей суммы, которую компания обязалась израсходовать на реновацию, - отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. - По финансированию на 2023 год и со стороны государства, и со стороны компании не предвидится никаких сюрпризов.

Напомним, что четырехстороннее соглашение, участниками которого стали правительства РФ и Красноярского края, администрация Норильска и компания «Норникель», было подписано в феврале 2021 года. Документ предполагает проведение реновации жилого фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды. Объем финансирования на период до 2024 года и перспективу до 2035 года составляет 120 миллиардов рублей, из которых 81,3 миллиарда – средства компании, 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,8 миллиарда рублей – средства консолидированного бюджета Красноярского края.

Теплая остановка в Норильске, таких будет более семидесяти. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Впечатления самые лучшие

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова увиденным довольна:

- Город изменился с того времени, когда я была здесь в последний раз. Он похорошел, стал добрее, деликатнее, появились яркие краски. Стало больше комфорта, все строится и движется. Я вижу созидательную энергию и надежду северян, что все будет построено качественно и вовремя. Всем миром, всей командой будем помогать Норильску преодолевать нынешние вызовы.

Поддерживает коллегу и сенатор Николай Журавлев:

- Вот уже два года как подписано соглашение между местной, краевой, федеральной властью и «Норникелем», и оно успешно реализуется. С каждым новым визитом вижу, как состояние города качественно улучшается. Восстанавливаются старые и строятся новые объекты. Нам хотелось бы, чтобы план социально-экономического развития шел побыстрее. Но мы понимаем объективные сложности. В первую очередь, климатические, трудность с логистикой, с трудовыми ресурсами. Но я вижу объективно, что участники четырехстороннего соглашения делают все, чтобы это решить.

В завершение своего визита гости уверили, что любая помощь, которая понадобится от Совета Федерации, будет оказана.

В храме Великомученицы Варвары. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Норильск – город трудовой доблести

15 ноября Указом Президента РФ Норильск был удостоен почетного звания Города трудовой доблести. Этот статус присваивают городу, жители которого внесли значительный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Сенаторы поздравили северян с этим высоким званием. И отметили: в каждом Городе трудовой доблести должна стоять памятная стела. В Красноярске, который получил это звание в 2021 году, она уже есть. Теперь дело за Норильском.