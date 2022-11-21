Фестиваль «МИР Сибири» стал лучшим туристическим событием в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» стал лучшим туристическим событием по популяризации народных художественных промыслов и ремесел 2022 года по версии RUSSIAN EVENT AWARDS 2022! Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Приятная новость, учитывая, что в финале Национальной премии, который состоялся в Нижнем Новгороде, презентовали 314 проектов из 55 регионов России.

- Спасибо всем участникам за интересные идеи и ценный опыт, жюри — за высокие оценки, а основателю и лидеру конкурса Геннадию Шаталову – за возможность по-новому взглянуть на яркую, событийную Россию, - прокомментировал случившееся министр.

Добавим, что фестиваль ежегодно проводится в селе Шушенском, начиная с 2003 года. Поначалу назывался «Саянское кольцо», затем в 2012 году после ребрендинга получил новое название «МИР Сибири». Проводится ежегодно в середине лета, исключениями стали лишь 2006 и два пандемийных года 2020 и 2021-й. Учредители фестиваля – министерство культуры Красноярского края и администрация Шушенского района, поддержку оказывает Министерство культуры Российской Федерации.