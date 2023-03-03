Рекорды красноярского экономического форума 2023

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Завершил работу 19-й Красноярский экономический форум. Напомним, в течение трех дней, 1-3 марта, на площадках Сибирского федерального университета обсуждали основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. В этом году тематика мероприятия была посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.

Участие в КЭФ-2023 приняли представители федерального правительства, руководство нескольких федеральных исполнительных органов власти, руководители крупных бизнес-структур, в том числе работающих на территории Красноярского края, руководители крупных общественных и экспертных организаций. Среди ярких спикеров форума можно назвать заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Викторию Абрамченко, основателя Фонда «Вольное дело» Олега Дерипаску, председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Клишаса, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Александра Ведяхина, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. На пленарном заседании форума также выступил ведущий консультант по глобальной стратегии основатель и управляющий партнер FutureMap Параг Ханна.

- В работе форума приняли участие представители 65 субъектов России, включая новые субъекты РФ (в прошлом году их было 34). Это абсолютный рекорд последних лет, - отметил на итоговой пресс-конференции Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства Красноярского края. - Мы благодарны главам соседних регионов за активное участие в нашем общем форуме.

Всего в рамках молодежной, деловой и гастрономической программы прошло более 80 мероприятий - круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии и диалоги, подписание соглашений. Были организованы дискуссионные студии в Москве, Пекине и Астане.

- Мы провели 22 мероприятия, на которых обсуждалась повестка развития Сибири в контексте принятой месяц назад Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. При активном участии ассоциации «Сибирское соглашение» и Минэкономразвития России прямо на форуме рассматривались конкретные мероприятия, которые войдут в план по реализации Стратегии. Можно сказать, что в эти дни на форуме формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшее десятилетие, - подчеркнул Сергей Верещагин.

На форуме большое внимание было уделено инвестиционной составляющей.

- Целый ряд форматов был успешно реализован – презентации инвестиционных проектов регионов Сибирского федерального округа, где выступили все субъекты. Входящие в него. Было представлено более 200 инициатив, некоторые из которых имели большой интерес со стороны потенциальных партнеров, - рассказал генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

В этом году на площадке КЭФа было подписано 69 соглашений: между правительствами регионов, финансовыми организациями, деловыми объединениями, Корпорацией развития Енисейской Сибири и инвесторами, которые заинтересованы вкладывать средства на территории регионов Енисейской Сибири. Их общая сумма составила рекордные 565 млрд рублей.

Добавим, в следующем году планируется 20-й, юбилейный, Красноярский экономический форум.

ЦИФРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

- В качестве участников основной программы форума зарегистрировалось 5345 человек (в прошлом году – 2191), на молодежную площадку - 1718 человек.

- Количество просмотров онлайн-трансляций сессий с площадок форума уже превысили 1,5 млн. В ближайшие дни это количество увеличится до 2,5 млн.

- Трансляции смотрели представители 40 стран, среди них Франция, Германия, Нидерланды, США, Казахстан, Великобритания, Китай, Грузия, ОАЭ, Беларусь, Польша, Финляндия, Италия, Таиланд, Швеция, Турция, Армения, Аргентина, Болгария, Португалия, Румыния, Австрия, Израиль, Испания, Канада, Латвия, Люксембург, Узбекистан, Япония, Азербайджан, Греция, Индия.

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