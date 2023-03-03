В Красноярском экономическом форуме приняли очное участие представители 10 стран

Завершил работу 19-й Красноярский экономический форум. Участие в его работе приняли Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Олег Дерипаска, основатель Фонда «Вольное дело», Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Сергей Цивилев, Губернатор Кемеровской области, Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк», Параг Ханна, ведущий консультант по глобальной стратегии основатель и управляющий партнер FutureMap, Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Всего же в мероприятии поучаствовали представители 65 субъектов России, включая новые субъекты РФ (в прошлом году - 34), это абсолютный рекорд последних лет. А также представители 10 стран. Ряд делегаций возглавили высокопоставленные лица – 4 посла, среди них Дмитрий Николаевич Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации, Улзийсайхан Энхтувшин Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации, Клеменс Хандуукеме Кашуупулв Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибия в Российской Федерации, Петрос Цеггай Асгедо Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Эритрея в Российской Федерации.

Делегация Республики Казахстан стала рекордной по количеству участников.

В программе прошло 22 мероприятия, направленных на обсуждение повестки развития Сибири в контексте принятой месяц назад Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. При активном участии ассоциации «Сибирское соглашение» и Минэкономразвития России прямо на форуме обсуждались конкретные мероприятия, которые войдут в план по реализации Стратегии. Можно сказать, что в эти дни на форуме формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшее десятилетие.

В этом году на полях форума подписали 69 соглашений. Соглашения заключены между правительствами регионов, финансовыми организациями, деловыми объединениями, Корпорацией развития Енисейской Сибири и инвесторами, которые заинтересованы вкладывать средства на территории регионов Енисейской Сибири. Общая сумма заявленных инвестиций в рамках подписанных соглашений составила рекордные 565 млрд рублей (в прошлом году было 39 соглашений на сумму порядка 80 млрд).