Продвинутый рынок труда и образование без ограничений: какой видит стратегию успеха современная молодежь

Какой видит стратегию успеха современная молодежь. Фото: компания «Норникель»

По традиции Красноярского экономического форума первый день посвящается молодому поколению. Деловая программа включает в себя дискуссии, панельные сессии, открытые лекции. В этом году в рамках площадки «Поколение 2035» приглашенные эксперты говорили об образовании и карьере, о точках опоры для молодых профессионалах, о трендах будущего. Тема одной из панельных сессий звучала так - «Молодежь: стратегия успеха». Интеллектуальным партнером стала компания «Норникель»: на правах крупного работодателя она ставит в приоритет задачу подготовки перспективных кадров, которым в скором будущем предстоит доверить одно из ведущих отечественных производств.

Статистика – вещь понятная

Открыл дискуссию Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ всегда апеллирует к цифрам, которые зачастую говорят настолько красноречиво, что не нуждаются в комментариях. И первый вопрос: миграционное настроение – уезжать или оставаться? Такой мониторинг ведется давно, более тридцати лет. Показатель постоянный, в пределах 15 - 16% опрошенных россиян говорят, что хотят или собираются покинуть страну. Однако сегодня показатель «да» снизился до 12%. По факту кто на самом деле хотел – уже уехал. И это, к сожалению, молодые люди, у которых нет обязательств (семьи, ипотеки), но зато полно сил, амбиций, надежд и желания попробовать себя. Тот самый кадровый потенциал, который очень нужен здесь.

Молодые люди строят свою модель будущего, где образованию отводится большая роль Фото: ИВАНОВА Диана

- Что касается Красноярска, это город – миллионник, здесь продвинутый рынок труда, сильные вузы, социальная среда. Лучше качество жизни. Но есть планка, которую хочется перепрыгнуть: когда живут в малых городах, хотят переехать в большие. Из Красноярска стремятся в Москву, Санкт-Петербург. А оттуда куда? Только за границу. В наших интересах – чтобы наша умная молодежь осталась и развивала родную страну, - выразил мнение многих Валерий Федоров. При этом он подчеркнул, что патриотизм никуда не делся: 90 % молодых людей идентифицируют себя, как граждане Российской Федерации, даже живя за границей.

Самая модная молодежная ценность сегодня: реализовать себя. Есть ли в России такая возможность – достичь успеха в жизни? Или нет? Очень не хочется сейчас смещать акценты на участие в этом государства, однозначно, страна должна заботиться о своих гражданах. Но разве кто-то отменяет такое понятие, как «все в наших руках»?

Еще несколько цифр: из числа молодежи до 25 лет только 15% считают, что возможностей у них нет (равно называют себя неудачниками). Большая часть уверена в себе. Среди критериев успеха называют высокий уровень благополучия, интересную и доходную работу, отсутствие рисков, развитие и образование. И еще возможность приносить пользу своему народу, обществу, оказывать волонтерскую помощь. Интересно, что гедонисты, которые хотят жить без забот, не особо задумываясь о будущем, составляют всего 9%. И 5% тех, кто напрямую связывает свое личное благополучие с известностью (блогеры).

Участники молодежной площадки "Поколение 2035" Фото: ИВАНОВА Диана

«В хорошей компании»

«Я хочу работать в крупной компании, потому что это круто», - говорят молодые парни и девушки. Вот так смело, со здоровыми амбициями, с уверенностью в своих силах.

- Все в ваших руках. Если не вы, то кто? – отвечает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». – Возможностей много, некоторые их просто не видят. Это как заявлять: «Хочу научиться пению, но не знаю где», а в Городской центр культуры: «У нас есть любые кружки, совершено бесплатные, приходите». Кто хочет найти информацию – тот ее обязательно находит.

В декабре 2022 года «Норникель» запустил соцсеть-приложение «В хорошей компании». В ней пока четыре трека: «Профессиональная практика» (для инноваторов и рационализаторов); «Социальная практика» (для сотрудников, знающих, как сделать жизнь интереснее, комфортнее и безопаснее); «Трек роста» (тем, кто находится в поисках себя и своего пути); «Творчество» (тем, кто видит красоту в привычных вещах и сам создает ее посредством музыки, фотографии, живописи, скульптуры и других творческих практик).

В программе уже участвуют 29 тысяч сотрудников «Норникеля» в возрасте до 35 лет.

- Мы предложили молодежи высказаться, что хотят они. Я думала, что они хотят тусовок и веселиться. Но оказалось, что ребята хотят развиваться. Им интересен внутренний туризм по предприятиям «Норникеля». У нас есть четыре стихии: воздух («Нордстар»), вода (Енисейское речное пароходство и Дудинский порт), земля (рудники и шахты) и огонь (металлургические заводы). Эту возможность мы ребятам предоставим, - отметила Ирина Жуйкова.

Александр Мамонтов, директор Департамента по развитию бизнес-систем «Норникеля», добавил:

- Очень ценим, когда к нам приходит молодежь. У нее еще нет барьеров, поэтому она выдают порой очень необычные и неожиданные решения. Опыт, мировой и российский, изобрел много всего именно на этом: инструментов, подходов. Мы стараемся делать обучение прикладным и практическим, с выходом в производственный процесс.

Участники программы "В хорошей компании" Юлия Манчук, Камрал Баширов и Камран Меджидов. Фото: компания «Норникель»

В Красноярск из Норильска прилетели участники программы. Юлия Манчук, куратор в Заполярном филиале «Норникеля»:

- В первую очередь это профессиональный рост, который приветствуется в компании. Наша программа направлена на формирование молодежных сообществ, которые хотят формироваться как с профессиональной стороны, так и с творческой. Лично я человек очень коммуникабельный. Для меня важны новые знакомства, я получаю от них что-то доброе и светлое. Мы всегда видим самых активных участников, стремимся поддержать. Вместе со мной двое ребят, которые с момента старта программы проявили себя, интересуются всеми треками, ходят на большинство мероприятий, прокачиваются.

Камрал Баширов за 10 лет прошел путь от горнорабочего подземного 3-го разряда до главного специалиста. Активист, волонтер «Комбината добра», преподаватель в Корпоративном университете и Заполярном госуниверситете, лидер «В хорошей компании:

- И для меня, и для молодых сотрудников «Норникеля» это мозговой штурм. На встречи с нами приезжают интересные спикеры. На личном опыте скажу, что вовлеченность руководителей дает крутую мотивацию, чтобы развиваться дальше. Плюс мы общаемся друг с другом, делимся впечатлением, подпитываемся эмоциями и потом по-новому раскрываемся в работе. Это дает нам положительный заряд.

- Я в компании семь лет, всегда активен, участвую в молодежном движении, в корпоративной игре КВН, в благотворительных мероприятиях. Плюс я очень творческий человек, занимаюсь вокалом, веду видеоблог, русую и пишу сценарии. И конечно стал участником программы. Это помогает не только в повседневной жизни, но и в работе – ты ищешь новые идеи, решаешь проблемы иначе, - рассказал Камран Меджидов, инженер 1 категории участка технологической связи промышленного района никелевого завода «Норникель Спутник».

Как не потеряться среди предложений

Крупные компании охотятся за молодыми кадрами. Присматриваются к перспективным еще со школы. Заключают договоры с вузами и приглашают к себе студентов, предлагают не только стипендии и производственную практику, но и гарантированное трудоустройство со всеми подъемными. Далее разрабатывают различные программы по повышению креативности, профессионализма, создают их них золотые резервы управленческих кадров, сплачивают корпоративное сознание. И да! компании запускают у себя различные волонтерские программы – от экологических до социальных. Это отсыл к тому показателю ВЦИОМ, что 34% молодых людей хотят приносить пользу обществу.

В рамках Красноярского экономического форума работодатели рассказали, что они могут предложить Фото: ИВАНОВА Диана

Многие работодатели сегодня отмечают: важно не образование как таковое, не цвет диплома, а уровень грамотности и компетенций молодого специалиста, его желание совершенствоваться. Не обязательно освоить институтскую программу – чтобы добиться успеха, можно выбрать в качестве точки отсчета профтехобразование. Во-первых, срок учебы меньше, во-вторых, навыки более практичные. С такими навыками приходишь в компанию, затем включаешься в корпоративную программу повышения компетенций – и вперед по карьерной лестнице.

Практичная молодежь думает так: если до кресла начальника не доберутся, то хорошая рабочая профессия обеспечит все их потребности. (Даже во времена СССР рабочие на заводах получали больше, чем инженерно-технические кадры). К тому же сейчас это не тяжелый трудоемкий труд, когда бери ручной отбойный молоток и иди в забой. Уровень механизации и автоматизации вытесняет и значительно облегчает ручной труд, делая его в разы производительнее.

К тому же участники панельной дискуссии отметили, в век информационных технологий способы обучения становятся более разнообразными. Учиться можно всегда, всю жизнь и менять сферы деятельности.

- В России сейчас колоссальные, на мой взгляд, возможности для молодежи на рынке труда. Когда встречаюсь со студентами, я всегда им это говорю. Мы в свое время приходили в скучный корпоративный мир, над нами сидела куча начальников, уходило лет десять, чтобы доказать, что ты чего-то достоин. Сейчас все гораздо проще, а начальников меньше. Вас с руками оторвут, если у вас есть руки и голова, - напутствует молодых слушателей Вадим Ковалев, член общественной палаты РФ.

Работа без ограничений

Из того, что прозвучало на панельной дискуссии, хотелось бы отметить еще два важных момента. Первый: молодежь-предприниматели. Это особая когорта, очень ценная, особенно сейчас. Молодежь хочет стать предпринимателями. По данным ВЦИОМ в возрастной группе от 18 до 24 лет 2% говорят, что у них уже есть свое дело. И еще 48% хотят, планируют и уже делают шаг в направлении того, чтобы начать.

И второй момент, это стирание границ и равные возможности. На примере компании «МТС» где трудятся 60 тысяч сотрудников по всей стране. По словам директора Красноярского филиала Сергея Егошина, сегодня самому молодому специалисту у них 16 лет, самому старшему 74 года. Они могут работать удаленно, из любой части мира. И плюс равная возможность для инклюзивных сотрудников с ограниченными физическими возможностями, но со светлой головой.

Вопросов у молодежи к потенциальным работодателям много Фото: ИВАНОВА Диана

Подведем итоги

Так что можно заложить в основу успешной реализации молодежи: образование, социальную защищенность, перспективную работу, поддержку окружающих и общества в целом, полную свободу действий? Задаем вопрос уже в кулуарах, после дискуссии, представителю органов власти.

Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрация губернатора Красноярского края:

- Когда мы говорим о продвижении молодежи, нужно заложить несколько принципиально важных вещей. Первое: возможность ошибаться. В этом одна из задач государственной молодежной политики – кидать точку проб. Ты пробуешь, делаешь, не получается - меняешь сферу. Это будет безопасная ошибка. Второе: возможность образовательная, она должна быть в базисе. Мы говорили о том, что высшее образование – это классно, но постепенно оно сменяется постоянным краткосрочным, разнообразным и непрерывным обучением. Третье: есть возможность пробовать, совмещать работу, учебу и личную жизнь и находить для этого конструкцию. И четвертое: коммуникация. Если создадим возможность быстрого простого общения без чинов и рангов, без сложных структур прохождения иерархии, то от такой коммуникации выиграют все. Я за простоту – чтобы мир был проще.

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров подводит итог сказанному и услышанному:

- Каждое молодое поколение сильно отличается от предыдущего. И сейчас эти отличия больше, чем прежде – просто потому, что мир быстрее меняется. И жизненный опыт быстрее устаревает. Сейчас мы наблюдем не просто конфликт отцов и детей, а конфликт старших детей и младших детей. И таких различий все больше. То есть, повторю: поиск себя, путей самореализации и стратегии успеха – вопрос не только конкретного молодого человека, а всего поколения. И не просто национальная российская проблема, а общемировая. Для системных проблем нужны системные решения. Их-то мы должны решать сообща на уровне государства, на уровне крупных компаний, в том числе представленных здесь сейчас, и на уровне общественных организаций и регионов.