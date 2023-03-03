Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 марта 2023 8:30

Продвинутый рынок труда и образование без ограничений: какой видит стратегию успеха современная молодежь

В рамках Красноярского экономического форума работодатели рассказали, что они могут предложить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Какой видит стратегию успеха современная молодежь. Фото: компания «Норникель»

Какой видит стратегию успеха современная молодежь. Фото: компания «Норникель»

По традиции Красноярского экономического форума первый день посвящается молодому поколению. Деловая программа включает в себя дискуссии, панельные сессии, открытые лекции. В этом году в рамках площадки «Поколение 2035» приглашенные эксперты говорили об образовании и карьере, о точках опоры для молодых профессионалах, о трендах будущего. Тема одной из панельных сессий звучала так - «Молодежь: стратегия успеха». Интеллектуальным партнером стала компания «Норникель»: на правах крупного работодателя она ставит в приоритет задачу подготовки перспективных кадров, которым в скором будущем предстоит доверить одно из ведущих отечественных производств.

Статистика – вещь понятная

Открыл дискуссию Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ всегда апеллирует к цифрам, которые зачастую говорят настолько красноречиво, что не нуждаются в комментариях. И первый вопрос: миграционное настроение – уезжать или оставаться? Такой мониторинг ведется давно, более тридцати лет. Показатель постоянный, в пределах 15 - 16% опрошенных россиян говорят, что хотят или собираются покинуть страну. Однако сегодня показатель «да» снизился до 12%. По факту кто на самом деле хотел – уже уехал. И это, к сожалению, молодые люди, у которых нет обязательств (семьи, ипотеки), но зато полно сил, амбиций, надежд и желания попробовать себя. Тот самый кадровый потенциал, который очень нужен здесь.

Молодые люди строят свою модель будущего, где образованию отводится большая роль

Молодые люди строят свою модель будущего, где образованию отводится большая роль

Фото: ИВАНОВА Диана

- Что касается Красноярска, это город – миллионник, здесь продвинутый рынок труда, сильные вузы, социальная среда. Лучше качество жизни. Но есть планка, которую хочется перепрыгнуть: когда живут в малых городах, хотят переехать в большие. Из Красноярска стремятся в Москву, Санкт-Петербург. А оттуда куда? Только за границу. В наших интересах – чтобы наша умная молодежь осталась и развивала родную страну, - выразил мнение многих Валерий Федоров. При этом он подчеркнул, что патриотизм никуда не делся: 90 % молодых людей идентифицируют себя, как граждане Российской Федерации, даже живя за границей.

Самая модная молодежная ценность сегодня: реализовать себя. Есть ли в России такая возможность – достичь успеха в жизни? Или нет? Очень не хочется сейчас смещать акценты на участие в этом государства, однозначно, страна должна заботиться о своих гражданах. Но разве кто-то отменяет такое понятие, как «все в наших руках»?

Еще несколько цифр: из числа молодежи до 25 лет только 15% считают, что возможностей у них нет (равно называют себя неудачниками). Большая часть уверена в себе. Среди критериев успеха называют высокий уровень благополучия, интересную и доходную работу, отсутствие рисков, развитие и образование. И еще возможность приносить пользу своему народу, обществу, оказывать волонтерскую помощь. Интересно, что гедонисты, которые хотят жить без забот, не особо задумываясь о будущем, составляют всего 9%. И 5% тех, кто напрямую связывает свое личное благополучие с известностью (блогеры).

Участники молодежной площадки "Поколение 2035"

Участники молодежной площадки "Поколение 2035"

Фото: ИВАНОВА Диана

«В хорошей компании»

«Я хочу работать в крупной компании, потому что это круто», - говорят молодые парни и девушки. Вот так смело, со здоровыми амбициями, с уверенностью в своих силах.

- Все в ваших руках. Если не вы, то кто? – отвечает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». – Возможностей много, некоторые их просто не видят. Это как заявлять: «Хочу научиться пению, но не знаю где», а в Городской центр культуры: «У нас есть любые кружки, совершено бесплатные, приходите». Кто хочет найти информацию – тот ее обязательно находит.

В декабре 2022 года «Норникель» запустил соцсеть-приложение «В хорошей компании». В ней пока четыре трека: «Профессиональная практика» (для инноваторов и рационализаторов); «Социальная практика» (для сотрудников, знающих, как сделать жизнь интереснее, комфортнее и безопаснее); «Трек роста» (тем, кто находится в поисках себя и своего пути); «Творчество» (тем, кто видит красоту в привычных вещах и сам создает ее посредством музыки, фотографии, живописи, скульптуры и других творческих практик).

В программе уже участвуют 29 тысяч сотрудников «Норникеля» в возрасте до 35 лет.

- Мы предложили молодежи высказаться, что хотят они. Я думала, что они хотят тусовок и веселиться. Но оказалось, что ребята хотят развиваться. Им интересен внутренний туризм по предприятиям «Норникеля». У нас есть четыре стихии: воздух («Нордстар»), вода (Енисейское речное пароходство и Дудинский порт), земля (рудники и шахты) и огонь (металлургические заводы). Эту возможность мы ребятам предоставим, - отметила Ирина Жуйкова.

Александр Мамонтов, директор Департамента по развитию бизнес-систем «Норникеля», добавил:

- Очень ценим, когда к нам приходит молодежь. У нее еще нет барьеров, поэтому она выдают порой очень необычные и неожиданные решения. Опыт, мировой и российский, изобрел много всего именно на этом: инструментов, подходов. Мы стараемся делать обучение прикладным и практическим, с выходом в производственный процесс.

Участники программы "В хорошей компании" Юлия Манчук, Камрал Баширов и Камран Меджидов. Фото: компания «Норникель»

Участники программы "В хорошей компании" Юлия Манчук, Камрал Баширов и Камран Меджидов. Фото: компания «Норникель»

В Красноярск из Норильска прилетели участники программы. Юлия Манчук, куратор в Заполярном филиале «Норникеля»:

- В первую очередь это профессиональный рост, который приветствуется в компании. Наша программа направлена на формирование молодежных сообществ, которые хотят формироваться как с профессиональной стороны, так и с творческой. Лично я человек очень коммуникабельный. Для меня важны новые знакомства, я получаю от них что-то доброе и светлое. Мы всегда видим самых активных участников, стремимся поддержать. Вместе со мной двое ребят, которые с момента старта программы проявили себя, интересуются всеми треками, ходят на большинство мероприятий, прокачиваются.

Камрал Баширов за 10 лет прошел путь от горнорабочего подземного 3-го разряда до главного специалиста. Активист, волонтер «Комбината добра», преподаватель в Корпоративном университете и Заполярном госуниверситете, лидер «В хорошей компании:

- И для меня, и для молодых сотрудников «Норникеля» это мозговой штурм. На встречи с нами приезжают интересные спикеры. На личном опыте скажу, что вовлеченность руководителей дает крутую мотивацию, чтобы развиваться дальше. Плюс мы общаемся друг с другом, делимся впечатлением, подпитываемся эмоциями и потом по-новому раскрываемся в работе. Это дает нам положительный заряд.

- Я в компании семь лет, всегда активен, участвую в молодежном движении, в корпоративной игре КВН, в благотворительных мероприятиях. Плюс я очень творческий человек, занимаюсь вокалом, веду видеоблог, русую и пишу сценарии. И конечно стал участником программы. Это помогает не только в повседневной жизни, но и в работе – ты ищешь новые идеи, решаешь проблемы иначе, - рассказал Камран Меджидов, инженер 1 категории участка технологической связи промышленного района никелевого завода «Норникель Спутник».

Как не потеряться среди предложений

Крупные компании охотятся за молодыми кадрами. Присматриваются к перспективным еще со школы. Заключают договоры с вузами и приглашают к себе студентов, предлагают не только стипендии и производственную практику, но и гарантированное трудоустройство со всеми подъемными. Далее разрабатывают различные программы по повышению креативности, профессионализма, создают их них золотые резервы управленческих кадров, сплачивают корпоративное сознание. И да! компании запускают у себя различные волонтерские программы – от экологических до социальных. Это отсыл к тому показателю ВЦИОМ, что 34% молодых людей хотят приносить пользу обществу.

В рамках Красноярского экономического форума работодатели рассказали, что они могут предложить

В рамках Красноярского экономического форума работодатели рассказали, что они могут предложить

Фото: ИВАНОВА Диана

Многие работодатели сегодня отмечают: важно не образование как таковое, не цвет диплома, а уровень грамотности и компетенций молодого специалиста, его желание совершенствоваться. Не обязательно освоить институтскую программу – чтобы добиться успеха, можно выбрать в качестве точки отсчета профтехобразование. Во-первых, срок учебы меньше, во-вторых, навыки более практичные. С такими навыками приходишь в компанию, затем включаешься в корпоративную программу повышения компетенций – и вперед по карьерной лестнице.

Практичная молодежь думает так: если до кресла начальника не доберутся, то хорошая рабочая профессия обеспечит все их потребности. (Даже во времена СССР рабочие на заводах получали больше, чем инженерно-технические кадры). К тому же сейчас это не тяжелый трудоемкий труд, когда бери ручной отбойный молоток и иди в забой. Уровень механизации и автоматизации вытесняет и значительно облегчает ручной труд, делая его в разы производительнее.

К тому же участники панельной дискуссии отметили, в век информационных технологий способы обучения становятся более разнообразными. Учиться можно всегда, всю жизнь и менять сферы деятельности.

- В России сейчас колоссальные, на мой взгляд, возможности для молодежи на рынке труда. Когда встречаюсь со студентами, я всегда им это говорю. Мы в свое время приходили в скучный корпоративный мир, над нами сидела куча начальников, уходило лет десять, чтобы доказать, что ты чего-то достоин. Сейчас все гораздо проще, а начальников меньше. Вас с руками оторвут, если у вас есть руки и голова, - напутствует молодых слушателей Вадим Ковалев, член общественной палаты РФ.

Работа без ограничений

Из того, что прозвучало на панельной дискуссии, хотелось бы отметить еще два важных момента. Первый: молодежь-предприниматели. Это особая когорта, очень ценная, особенно сейчас. Молодежь хочет стать предпринимателями. По данным ВЦИОМ в возрастной группе от 18 до 24 лет 2% говорят, что у них уже есть свое дело. И еще 48% хотят, планируют и уже делают шаг в направлении того, чтобы начать.

И второй момент, это стирание границ и равные возможности. На примере компании «МТС» где трудятся 60 тысяч сотрудников по всей стране. По словам директора Красноярского филиала Сергея Егошина, сегодня самому молодому специалисту у них 16 лет, самому старшему 74 года. Они могут работать удаленно, из любой части мира. И плюс равная возможность для инклюзивных сотрудников с ограниченными физическими возможностями, но со светлой головой.

Вопросов у молодежи к потенциальным работодателям много

Вопросов у молодежи к потенциальным работодателям много

Фото: ИВАНОВА Диана

Подведем итоги

Так что можно заложить в основу успешной реализации молодежи: образование, социальную защищенность, перспективную работу, поддержку окружающих и общества в целом, полную свободу действий? Задаем вопрос уже в кулуарах, после дискуссии, представителю органов власти.

Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрация губернатора Красноярского края:

- Когда мы говорим о продвижении молодежи, нужно заложить несколько принципиально важных вещей. Первое: возможность ошибаться. В этом одна из задач государственной молодежной политики – кидать точку проб. Ты пробуешь, делаешь, не получается - меняешь сферу. Это будет безопасная ошибка. Второе: возможность образовательная, она должна быть в базисе. Мы говорили о том, что высшее образование – это классно, но постепенно оно сменяется постоянным краткосрочным, разнообразным и непрерывным обучением. Третье: есть возможность пробовать, совмещать работу, учебу и личную жизнь и находить для этого конструкцию. И четвертое: коммуникация. Если создадим возможность быстрого простого общения без чинов и рангов, без сложных структур прохождения иерархии, то от такой коммуникации выиграют все. Я за простоту – чтобы мир был проще.

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров подводит итог сказанному и услышанному:

- Каждое молодое поколение сильно отличается от предыдущего. И сейчас эти отличия больше, чем прежде – просто потому, что мир быстрее меняется. И жизненный опыт быстрее устаревает. Сейчас мы наблюдем не просто конфликт отцов и детей, а конфликт старших детей и младших детей. И таких различий все больше. То есть, повторю: поиск себя, путей самореализации и стратегии успеха – вопрос не только конкретного молодого человека, а всего поколения. И не просто национальная российская проблема, а общемировая. Для системных проблем нужны системные решения. Их-то мы должны решать сообща на уровне государства, на уровне крупных компаний, в том числе представленных здесь сейчас, и на уровне общественных организаций и регионов.

Общество: ВОПРОС ДНЯКЭФ в Красноярске