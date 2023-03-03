В Красноярском крае создадут центр обслуживания новых отечественных самолетов

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Крупнейший и современный аэропорт страны, а теперь новый серьезный проект в авиационной сфере: подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по созданию центра послепродажного обслуживания новой отечественной авиационной техники на базе международного аэропорта Красноярск. Летом прошлого года Правительством РФ была утверждена Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года. Она нацелена на сокращение негативных последствий от введения ограничительных мер в отношении отечественной авиации. Одна из стратегических задач - ускоренный переход на авиатехнику российского производства. Планируется разработка и запуск в серийное производство линейки отечественных самолетов. Предполагаются поставки воздушных судов для региональных авиалиний – «Ладога» (ТВРС-44) и «Байкал» (ЛМС-901). Самолеты этих серий особенно важны для замены Ан-24/26 и Ан-2. В частности, на КЭФ Уральский завод гражданской авиации подписал соглашение о намерении поставить 20 самолетов «Ладога» для краевой авиакомпании «КрасАвиа».

- Решение о поэтапном обновлении парка воздушных судов КрасАвиа принято и реализуется. Следующим шагом будет создание в Красноярске центра послепродажного обслуживания поступивших от завода-изготовителя новых региональных самолетов - с полным циклом технического обслуживания, складом комплектующих, необходимой наземной инфраструктурой. Особое внимание будет уделено вопросу подготовки авиационного персонала для данной техники, - отметил премьер-министр края Юрий Лапшин.