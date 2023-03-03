Перевод частного сектора на электроотопление может стать ключевым этапом улучшения экологической обстановки в Сибири

Опыт перевода частного сектора на электроотопление в регионах Сибири и Дальнего Востока представили «Россети Сибирь» на КЭФ-2023. По словам участников дискуссии «Экологическое благополучие Сибири: диалог бизнеса и власти», такое решение позволит значительно сократить выбросы в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в регионах.

Модератор площадки и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что качество окружающей среды и жизни сибиряков – это приоритет в госполитике федерального и регионального уровня. Запрос на качество жизни и на чистый воздух остается и у населения. При этом экология должна быть честной - это основа доверия людей к властям и бизнесу.

Виталий Бортник, начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения «Россети Сибирь»

«Мы должны научиться говорить неприятные вещи громко и откровенно. Очень сложно сказать, что 15 тысяч хозяйств или 50 тысяч красноярцев – это виновники «черного неба». Проще тыкать в промышленность», – оживил дискуссию российский политик и общественный деятель Денис Терехов.

Действительно, частный сектор – одна из главных причин загрязнения воздуха. Например, по данным энергетиков, в Кызыле выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составляют 11,5 тысяч тонн. А при замене печного отопления на электрическое объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в республике снизится на 72 %.

«Перевод частного сектора на электроотопление особенно актуален для тех регионов, где о газоснабжении речи никогда не шло или перевод на электроотопление сильно дешевле, чем прокладка трубы и установка газгольдеров. Это текущие и будущие участники федерального проекта «Чистый воздух» - Красноярск, Улан-Удэ, Кызыл, Абакан. Отмечу, что инициатором и вдохновителем этих историй всегда является региональная и муниципальная власть. А наша же задача – оценить готовность электросетевого хозяйства к увеличению нагрузки, – поделился начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения «Россети Сибирь» Виталий Бортник.

Необходимость взаимодействия бизнеса и власти подчеркнул и глава Абакана Алексей Лемин, отметив, что в городе ведётся работа по переводу на электроотопление части сетей, принадлежащих муниципалитету, однако добиться эффекта возможно только при совестной работе власти и компании «Россети Сибирь».

При этом главным ограничивающим фактором становится необходимость проведения реконструкции сетей, которая позволит им выдержать возросшую нагрузку. Но ее реализация не должна коснуться тарифных источников: цена для конечных потребителей не должна расти. Дискуссия показала, что есть дефицит диалога не только с населением, но и у власти с бизнесом. Участники договорились продолжать встречаться и реализовывать планы совместно.