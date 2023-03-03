Segezha Group предлагает дополнить Стратегию СЭР СФО до 2035 года с учетом поручений Президента России

2 марта на Красноярском экономическом форуме «Время Сибири» вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов выступил на Координационном совете по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Экспертное сообщество рассмотрело предложения в проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года с учетом проблем развития лесного комплекса.

Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года утверждена Правительством России в январе этого года с целью усиления конкурентоспособности экономики Сибири, обеспечения экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения. Николай Иванов отметил, что предложения бизнеса, направленные в Государственную Думу и Совет Федерации, следует отразить в документе полнее:

«В сегодняшних условиях 2035 год – это несколько смелый горизонт. Мы понимаем, что такой долгосрочный документ будет корректироваться. Первый раздел об улучшении социальных условий населения касается жилищных программ. Но там нет ни слова про деревянное домостроение. В перечне поручений Президента России почти целый раздел посвящен этому направлению. Я бы эту корректировку внес. Второй момент. Очень много амбициозных проектов, которые не учитывают специфику сегодняшнего момента. Амбициозные цели и задачи нужно ставить, но решать нужно текущие проблемы бизнеса, принимать те меры, которые необходимы для адаптационного периода по переходу от работы со сложившимися рынками и понятными логистическими схемами к выходу на новые рынки. В этой же логике выстроен перечень поручений Президента: первое – это стимулирование спроса, второе – логистика, и третье – системные меры. Мне кажется, что логика сегодняшнего момента подсказывает именно такой подход».

В качестве положительных моментов Стратегии-2035 вице-президент Segezha Group выделил кластерный подход, который предполагается для устойчивого развития лесной отрасли и занятых в ней предприятий СФО, а также обеспечение максимально полной переработки лесных ресурсов.

«22 февраля вышло постановление о поддержке кластерно-инвестиционной платформы. Это возможность кредитовать предприятия по реализации программ создания продукции, востребованной на рынке, в том числе в рамках замещения ныне санкционных продуктов. Программа предусматривает кредитование на льготных условиях от 3 до 5% годовых проектов стоимостью от 1 до 100 млрд рублей. Но я бы все же сосредоточился на текущих делах. Из того, что можно сделать конкретно в Красноярском крае и Иркутской области мы обсуждаем с руководителями ведомств два ближайших ориентира – это строительство котельной на отходах деревообработки в Кодинске, и далее перевод всей энергетики Лесосибирска на древесные отходы с исключением угля в энергетике города», - сказал Николай Иванов.

Позиция компании заключается в том, что развивать коммунальную энергетику следует на базе всех видов биотоплива, а не только пеллет. Акцент необходим на всем комплексе отходов лесозаготовки и деревообработки. При этом, важно задействовать доставку такого вида топлива при планировании «северного завоза». Ключевым моментом в работе в Сибири Segezha Group считает развитие деревянного домостроения.

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