В Красноярске пройдет первый сибирский ИT-саммит. Фото: предоставлено организаторами

24-25 ноября 2022 года при поддержке Минцифры РФ и министерства цифрового развития Красноярского края состоится первый сибирский ИT-саммит. Мероприятие пройдет в Красноярске в рамках форума «Российская креативная неделя - Сибирь», которое организовано правительством Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр» и АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

В программу включено около 50 мероприятий, где выступят известные отечественные спикеры и эксперты эксперты. Среди них, например, основатель социальной сети TenChat Семён Теняев, управляющий партнер RBS Partners Алексей Меркулов, основатель платформы Arenum Эдуард Гуринович, основатель космической компании SR Space Олег Мансуров, руководитель медиахолдинга CROCUS MEDIA Андрей Бургарт, основатель агрегатора технологических проектов Venn Виктория Арабина и многие другие.

Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, анонсируя событие, отметил:

- Оно станет главной площадкой цифровой отрасли Сибири, которая будет направлена на разработку совместных инициатив для обеспечения цифрового суверенитета и импортонезависимости России. Мы целенаправленно включили это мероприятие в программу «Российской креативной недели – Сибирь», которая во второй раз проходит в Красноярске. ИT – одна из креативных индустрий, а значит потребности, вызовы и возможности сферы важно обсудить на таком масштабном мероприятии сибирского региона.

Добавим, что первый форум «Российская креативная неделя – Сибирь» состоялся год назад. На нем были внесены предложения по созданию в крае Сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, по формированию регионального фонда поддержки кино, открытию в Красноярске первого в России Центра развития fashion-индустрии. Темы обсуждения оказались настолько интересными, что онлайн трансляция только в одном «ВКонтакте» собрала 2,5 миллионов просмотров.

Фото: предоставлено организаторами

На этот раз организаторы предлагают не менее интересные темы. Эксперты обсудят Сибирь как перспективный центр евразийского технологического лидерства. Если для отечественной ИТ-отрасли необходима точка роста, почему бы не основать ее здесь? Что для этого нужно? Меры поддержки со стороны властей, безопасность хранения цифровой информации, развитие отечественной игровой индустрии, кадровое обеспечение – все это обсудят в течение двух дней саммита.

Мероприятие пройдет в конгресс-холле Сибирского федерального университета. Вход свободный, на сайте sib.creativityweek.ru размещена форма для регистрации с возможностью составления личного календаря. Также на сайте желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции мероприятий.