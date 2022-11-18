В Красноярске прошел «вечер жестянщика»: его отпраздновали множеством аварий

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске минувшим вечером произошла целая череда аварий. Город сковали 9-балльные пробки – во многом из-за десятка ДТП в разных районах города. Отметились и пешеходы, которые, похоже, забыли, что на скользкой дороге машины представляют дополнительную опасность.

На Говорова водитель легковушки на полном ходу влетел под кузов грузовика. Мужчина остался жив, возможно потому что пьяному море по колено – по словам очевидцев, он был изрядно выпившим.

В центре города водитель BMW решил выехать с Ленина на Профсоюзов лихим дрифтом по гололеду. То ли случайно, то ли специально он ушел в занос и развернулся, после чего ему лоб в лоб въехала KIA.

На Брянской – Вейнбаума красноярец вовсе попытался освоить космическую программу, использовав бордюр как трамплин. Однако его авто не взлетело, лишь протаранило поток машин и закончило бесславный полет в металлическом ограждении.

Ну а на Чайковского отличился пешеход: парень неспешным шагом пошел через пешеходный переход на красный сигнал, вовсе не глядя по сторонам и, судя по всему, слушая музыку. Один из не ожидавших такой наглости водителей не успел полностью затормозить перед парнем – несмотря на то, что удар был довольно легким, странный персонаж упал на землю и больше не вставал.