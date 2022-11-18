Ослепительный снег и высоченные склоны: красноярских лыжников и снегоходчиков приглашают в Приисковый. Фото: группа ВК "Приисковый. Ивановские озёра"

Окрестности поселка Приисковый и Ивановские озера известны далеко за пределами Хакасии. Находится он на севере республики, в отрогах Кузнецкого Алатау, на границе с Красноярским краем.

Места идеально подходят для фрирайда и привлекают любителей дикого катания. Среди красноярцев полно любителей активного отдыха, которые давно открыли для себя это место, приезжают сюда, чтобы полюбоваться на природу, погонять на лыжах и сноубордах, а кто-то везет сюда снегоходы, чтобы с ветерком промчаться по склонам, засыпанным метровым девственно чистым снегом. Протяженность склонов достигает до 1,5 километров, перепад высот – до 400 м.

Но если раньше отдых здесь больше напоминал «дикий», то сейчас многое изменилось. Начнем с того, что правительство Хакасии включило эту природную достопримечательность в программу туристического развития своего региона. Объявило о поиске инвесторов. И в целом планирует внести и окрестности Приискового, и Ивановские районы, в охраняемую территорию с соответствующим благоустройством.

По словам главы минэкономразвития Хакасии Виктора Богушевича, в этом году инвесторы построили и открыли в Приисковом новый отель. В бюджете республики на 2023 год заложено более 23 миллиона рублей на грантовую поддержку бизнеса, сообщает ИА «Хакасия».