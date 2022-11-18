Во время прямой линии губернатор Красноярского края прокомментировал арест своего сына

Фото: МВД РФ

Во время прямой линии с губернатором Красноярского края в студию дозвонилась жительница Иланского района. Женщина сказала, что как такового вопроса у нее нет, зато есть возможность «чисто по-человечески» поддержать Александра Усса в связи с той непростой ситуацией, в которой оказался его сын.

- Мы все понимаем, что это чистой воды провокация. Сил вам и терпения! – пожелала губернатору женщина.

Александр Усс поблагодарил земляков за поддержку и выразил мнение, что Артем, как настоящий сибиряк, пройдет это испытание и вернется на родину.

Артема Усса арестовали 17 октября в Италии по запросу США вместе с еще четырьмя россиянами и двумя гражданами Венесуэлы. Среди причин для задержания было указано, что якобы сын главы Красноярского края через подставные фирмы торговал нефтью в обход санкций.

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