В Красноярске прошла прямая линия с губернатором края Александром Уссом

Накануне, 17 ноября, глава Красноярского края Александр Усс провел прямую линию и ответил на вопросы жителей. Вопросов было очень много. За неделю, с того момента, когда был объявлен анонс мероприятия, по всем каналам связи поступило около полутора тысяч (по электронной почте, по телефону). И во время прямого телеэфира в студии краевого телеканала «Енисей» - еще тысяча. Понятное дело, что ответить на все физически за раз невозможно. Однако Александр Усс сразу предупредил, ни одно обращение не останется без внимания – помощники соберут все и затем направят в соответствующие инстанции.

Прямая линия длилась полтора часа. И началась она с самого важного на сей день вопроса – поддержки семей военнослужащих, направленных в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции. Александр Усс напомнил, что недавно подписал документ, в котором собран целый пакет мер социальной поддержки. В частности по предоставлению мест в детских садах, питанию в школах, помощи в поисках работы и переобучении членам семей, отсрочку коммунальных платежей и так далее. Александр Усс подчеркнул, что многие работодатели сохранили рабочие места за теми, кто сейчас на передовой, поблагодарил их за понимание, отзывчивость и солидарность.

Тем из жителей края, кому повезло дозвониться до губернатора, повезло оперативно решить свои проблемы. Например, жительница поселка Пировское пожаловалась: у них всего около тридцати домов, беда – нет уличного освещения. Как бы так подтолкнуть местные власти к решению вопроса. Задание ответственному чиновнику дано напрямую: разобраться, сделать.

Из Ермаковского района дозвонились – попросили помочь со связью, там в гористой местности она не везде берет. Из Шушенского района – попросили посодействовать получить новую технику, район ведь сельскохозяйственный, житница края. Им напомнили, что есть программа поддержки фермеров, согласно которой они могут получить грант из бюджета в размере до 2 миллионов рублей, при этом самим нужно внести лишь 5 % личных средств.

Говорили о проблемах в здравоохранении. Конкретно – не хватает врачей в отдаленных территориях. Для них в рамках нацпроекта «Зравоохранение» и из бюджета края возводятся медицинские учреждения, а работать некому. Например, модульные ФАПы – построено 850, но в 250 нет фельдшеров. На что губернатор ответил: работа в этом направлении идет. Поступить, как это было во времена СССР, сейчас нельзя: окончил вуз – хочешь – не хочешь, а на три года отрабатывать диплом, куда отправят. Сейчас нужно мотивировать специалистов. И власти края это делают. В рамках мотивации предлагают жилье или 1 миллион рублей подъемные.

Красноярцев волнует строительство метро. Оно еще не началось, а люди переживают по поводу будущих перекрытий улиц.

- До конца этого года точно ничего перекрывать не будут, - успокоил губернатор. Но затем добавил, что в перспективе такое предусмотрено. Разработана схема для движения по центральным улицам Красноярска. Будут задействованы резервные полосы для легкового и общественного транспорта, включая объездные и набережную. Но без этого никак. И без метро никак. Нужно будет потерпеть.

Жителей Норильска Александр Усс поздравил с присвоением почетного звания «Города трудовой славы» (это второй город в крае после Красноярска, удостоенный такого статуса). Сейчас в Северном городе полным ходом идет реновация, которая превратила его в столицу Российской Арктики, а пример с Норильска будут брать другие заполярные территории.

Много вопросов было задано на дорожные темы: строительство дорог, мостов и объездов, ремонт и так далее. Говорили о знаковых культурных проектах в Красноярске и крае. Напомним, что идет подготовка к празднованию 400-летия краевого центра. И в связи с этим преображается пространство города. Так, на Предмостной площади появятся сразу два учреждения: это Хореографический колледж и Поздеев-центр. А в селе Овсянка, на родине писателя Виктора Астафьева, в следующем году начнется строительство музея.

- 1 мая 2024 года мы будем отмечать юбилей Виктора Петровича, к этому времени новый музейный центр будет готов. Туда переедет экспозиция из краеведческого музея. Дом бабушки писателя останется. Кроме того, летом начнутся работы по благоустройству самой Овсянки, там планируем визит-центр из цельного дерева по сибирской технологии. Эту красоту будет наводить вице-губернатор Сергей Еремин, – сказал губернатор.

Наконец, что касается решения Александра Усса баллотироваться на второй губернаторский срок. Планы такие есть, признался он. Его первый срок истекает осенью 2023 года, так что времени подумать достаточно. Однако окончательное решение он будет принимать, исходя из доверия Президента и жителей края.