Депутаты Красноярского горсовета обсудили планы по созданию новых мест для захоронений

Фото: Горсовет Красноярска

Ситуация с погостами в краевом центре непростая, поэтому тема в повестке профильной комиссии муниципального парламента появляется регулярно.

В настоящее время обустраивается новый участок площадью 37,6 гектара. Он находится рядом с «Шинным», в Берёзовском районе. Работы начались в сентябре, уже организована подъездная дорога, установлено ограждение, часть территории разбита на кварталы, между которыми отсыпаны дорожки. В ближайшей перспективе – монтаж системы уличного освещения. Первый этап работ на данном участке планируется завершить к 30 ноября, новые захоронения будут возможны с декабря.

На днях депутаты проинспектировали работы на этом участке. По словам Андрея Козикова, председателя комиссии по горхозяйству, такие выездные мероприятия народные избранники проводят по несколько раз в год.

Фото: Горсовет Красноярска

«Вопрос действительно очень важный и находится под постоянным контролем комиссии. И за последние два года удалось проделать хорошую работу. На сегодня 18 гектаров уже добавили к кладбищу Бадалыкскому, почти 38 гектаров – к Шинному. Таким образом, мест хватит по меньшей мере на три года», - отметил Андрей Викторович.

За это время планируется организовать новое кладбище. Как рассказал на заседании профильной комиссии заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин, мэрия занимается подготовкой двух земельных участков (каждый по 40 гектаров) в Емельяновском районе возле посёлка Индустриального. Участки относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, перевод их в категорию, подходящую для создания погоста, находится в процессе. Эти земельные участки устранят перспективу дефицита мест под захоронения ещё минимум на пять лет.

«Урегулировать проблемную ситуацию удалось благодаря системному подходу. Так, в профильной муниципальной программе на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов заложены серьёзные средства на разработку проектной документации на новые земельные участки, на содержание, благоустройство погостов. Многие видели, как обустроена сейчас входная группа на «Бадалыкском, это достойный старт реализации комплексного подхода к благоустройству красноярских кладбищ», - говорит Андрей Козиков.

На заседании профильной комиссии по итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации предоставить подробный план мероприятий по созданию нового погоста.

Кроме того, у депутатов возникли вопросы по поводу инвентаризации захоронений на кладбище «Бадалыкское». Решение о том, что эти работы необходимо выполнить, было принято три года назад, тогда же выделялись деньги на инвентаризацию. Однако подрядные организации по разным причинам не выполнили контракты. Лишь в этом году удалось приступить к обследованию погоста и созданию электронной базы захоронений. Первый этап инвентаризации на «Бадалыкском» завершится 1 декабря, по предварительной информации, к этому времени будут выполнены замеры 113 тысяч захоронений, это 40 процентов территории кладбища. Члены профильной комиссии рекомендовали администрации предоставить более подробную информацию о первом этапе инвентаризации, а также в перспективе направить бюджетную экономию на продолжение этой работы. Это важно, так как в результате будут выявлены свободные земельные участки и создан полный реестр захоронений ветеранов ВОВ.

«Президент России Владимир Путин в своём недавнем послании россиянам поставил задачу – уделить особое внимание воинским захоронениям, это наша память. И, конечно, горсовет уже взял ситуацию под контроль», - поделился депутат Дмитрий Власов.