В Красноярске на Николаевской сопке установят самый высокий флагшток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Николаевской сопке поднимут государственный флаг России. Для этого там установят флагшток и это должен быть самый высокий флагшток в стране, высота его составит 100 метров. На нем можно будет разместить полотно размером 33 на 22 метра. Об этом накануне, во время прямой линии рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он подчеркнул, что это придаст больше торжественности, в том числе и поднятию флагов России в школах города.

Решение об установке уже принято, а вот когда именно это произойдет, руководитель региона не уточнил. Только то, что это будет в ближайшее время.

Добавим, что Николаевская сопка стала достопримечательностью города, когда там появилась смотровая площадка. Туда приезжают жители Красноярска и его гости, поскольку отсюда открывается шикарный вид на весь город целиком.