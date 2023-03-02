Александр Усс: В плане движения на Восток нам нужен рывок

Продолжает работу Красноярский экономический форум-2023. Сегодня, 2 марта, главным событием мероприятия стало пленарное заседание «Время Сибири». В нем приняли участие представители федеральной и региональной власти, крупного бизнеса, общественных организаций, зарубежные эксперты. Основные вопросы, ответы на которые искали спикеры, - формирование новых логистических путей и расширение связей России с азиатскими странами, Сибирь и ее роль в экономике в текущей геополитической ситуации, а также роль Красноярского края в современных процессах.

К участникам заседания обратилась заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Она отметила, что мировая экономика более года живет в новых условиях, Россия испытывает санкционное давление. По ее словам, бизнес и государство принимают нестандартные решения для адаптации и продолжения развития.

Виктория Абрамченко подчеркнула особую роль Сибири в развитии страны.

- Сегодня мы говорим об экономике Сибири. Это уникальный макрорегион богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, научную и кадровую базу, что определяет высокий потенциал его развития, - сказала она.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, выступая на пленарном заседании, обозначил приоритетные направления развития экономики Сибири и Красноярского края в непростой период.

- Учитывая необходимость перейти от слов к делу в плане движения на Восток, нам нужен не инерционный сценарий, нам нужен рывок. Мы можем сделать это уже сейчас. Речь идет о переходе от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств. У нас уже есть предприятия самого высокого класса. Драйвером этого перехода должны стать наши крупные предприятия – сырьевые лидеры. Мое личное убеждение – в кризисных ситуациях роль государства должна возрастать. В экономике должно быть больше государства, с точки зрения постановки целей перед субъектами хозяйственной деятельности. Говоря о стратегии развития Сибири, нам нужно проявлять смелость, решительность в поиске новых рычагов, которые обеспечат движение в восточном направлении, – сказал губернатор.

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