В отношении Анатолия Быкова частично прекратили уголовное дело о руководстве преступным сообществом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский предприниматель и политик Анатолий Быков вместе со своими адвокатами закончил ознакомление с материалами дела по обвинению в убийстве и руководстве преступным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

По версии ведомства, с января 1997 по 19 июня 2022 года Быков руководил бандой, которую ранее сам же и основал. В июне 1998 года он организовал убийство 48-летнего предпринимателя. В киллеры он путем угроз завербовал трех своих подчиненных.

Исполнители приобрели два газовых пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами. Несколько дней они следили за жертвой, а ночью 18 июня 1998 года застрелили его возле дома на Тимошенкова, 187.

После ознакомления с материалами защита Быкова выявила, что некоторые даты в деле о руководстве бандой не совпадают. В связи с этим они ходатайствовали о прекращении преследования из-за истечения сроков давности. Суд удовлетворил это требование частично.