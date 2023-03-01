«Cегодня перед регионами Сибири открываются новые возможности»

Новый суперсовременный пассажирский терминал международного аэропорта Новосибирска. Фото: sfo.gov.ru

Роль Сибири

- Анатолий Анатольевич, Сибирь, начиная с XVII века, когда здесь появились первые остроги, занимает особое место в развитии страны. Какова, по вашему мнению, роль Сибири на современном этапе?

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Фото: sfo.gov.ru

- Вы правы, Сибирский федеральный округ исторически является знаковой территорией, имеющей долгосрочные стратегические преимущества. Прежде всего, это ресурсная база и уникальное географическое положение на пересечении транспортных и логистических потоков из Европы и Азии. Но не только. Сибирь, в первую очередь, - это люди. Ведь недаром Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит, что здесь создана уникальная экосистема, что сибиряки - это золотой фонд России по своим ценностям и моральным качествам.

Мы не привыкли склонять голову перед трудностями, настойчиво движемся вперед, преодолевая сопротивление и достигая поставленных целей. Опорой для сибирского характера выступают неповторимая природа и безграничные просторы, поражающие красотой и притягательные своей непокорностью.

У нас богатая история, которая вмещает многое: ратные подвиги и беспримерную отвагу при защите Отечества; создание промышленных гигантов, формирующих основу экономического потенциала страны; впечатляющие научные открытия; рекорды в аграрном секторе, несмотря на сложные климатические условия. Сегодня мы испытываем глубокую гордость и благодарность за достижения наших предков и стремимся их приумножить.

В феврале 2023 года открылся новый терминал международного аэропорта Новосибирска. Здесь созданы все условия для комфорта и безопасности пассажиров. Фото: sfo.gov.ru

На современном этапе, когда весь мир переживает глубинную структурную перестройку, перед регионами Сибирского федерального округа открываются новые возможности. Сибирь географически близка к азиатским странам. В условиях закрытия европейских рынков это крайне востребовано и является ключевым условием для наращивания внешнеэкономических связей и построения новой многоотраслевой экономики.

Научные центры, университеты и институты Сибирского отделения Российской академии наук позволяют развивать округ как инновационный центр, генерирующий интеллектуальную энергию. Например, на территории наукограда Кольцово Новосибирской области сейчас строится научная установка класса «мегасайенс» - Сибирский кольцевой источник фотонов. Это один из крупнейших в России проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры за последние десятилетия, который позволит как проводить масштабные фундаментальные исследования, так и решать прикладные задачи в области генетики, фармацевтики, катализа, проводить не имеющие аналогов межотраслевые исследования.

Сибирские ученые говорят о том, что энергоресурсы, которые заложены на территории регионов округа, способны обеспечивать потребности всего человечества при существующих технологиях на протяжении тысячи лет. Это поражающие своими масштабами цифры!

Но для нас важно не просто осваивать уникальную сырьевую базу, сегодня нужно переходить от добычи и транспортировки сырья к производству продукции высоких переделов. Привлекать частные инвестиции в развитие современных высокотехнологичных продуктов, в ИТ-отрасль и другие наукоемкие сферы. Только такие шаги позволят добиться ускорения темпов экономического и инфраструктурного развития сибирских регионов, повысить уровень и качество жизни граждан, сохранить население на этой геополитически значимой территории России.

Стратегия развития

Давайте перейдём к конкретным задачам в развитии Сибирского федерального округа на ближайшие годы.

- В январе 2023 года решением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Мы испытываем глубокую гордость и благодарность за достижения наших предков и стремимся их приумножить.

Утверждение этого документа значимо для дальнейшего комплексного развития округа. В качестве приоритетов в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов определены восемь кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», а также «Уголь».

Благоустройство городских пространств - одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда». В Красноярске реконструировано большинство набережных. На фото - правобережная набережная. Фото: министерство строительства Красноярского края

В настоящее время формируется План реализации стратегии. К его разработке привлечено экспертное и научное сообщество, представители федеральных и региональных органов власти. По решению Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе создана рабочая группа под руководством губернатора Кемеровской области - Кузбасса Сергея Цивилева, которая курирует эту работу. Стоит отметить, что в дальнейшем документ будет регулярно корректироваться, чтобы соответствовать текущим реалиям.

Активная и, уверен, результативная дискуссия на эту тему пройдет в рамках Красноярского экономического форума-2023, который объединен тематической повесткой «Время Сибири». Стратегическая задача обсуждения - сообща выработать действенные решения, направленные на системное использование потенциала Сибири, учитывая актуальную геополитическую и экономическую ситуацию. Безусловными приоритетами в социально-экономическом развитии регионов Сибирского федерального округа остаются реализация указов и поручений главы государства, эффективное исполнение мероприятий национальных проектов. В том числе строительство и модернизация объектов социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры. В центре общественного внимания находится формирование комфортной и современной среды для жизни - благоустройство общественных пространств, совершенствование облика городов, улучшение экологической ситуации.

Пешеходные мосты из алюминия, производимого здесь же, в Красноярске, становятся сибирским брендом Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что фундаментальным и при этом чувствительным вопросом в деятельности органов власти является помощь гражданам с невысокими доходами, в первую очередь, семьям с детьми. Еще одна группа, которая должна ощущать поддержку государства и всего общества, - это родные и близкие участников специальной военной операции.

Важно, чтобы работа по всем этим направлениям проходила в открытом общественном диалоге, использовались инструменты получения обратной связи, учитывалось мнение граждан. Зачастую опора на обыденный житейский опыт может подсказать, как потратить меньше средств, но сделать именно так, как нужно людям.

Интеграция и приоритеты

- Насколько, по вашему мнению, используются интеграционные возможности на уровне округа, в каких сферах подобное взаимодействие необходимо усилить?

- Это очень хороший вопрос. В каждом из регионов Сибири в органах власти, на уровне местного самоуправления, среди руководителей предприятий работают удивительные люди с большими знаниями и кладезем полезной информации.

Именно поэтому мною поставлена задача выявлять наиболее эффективные управленческие практики, чтобы распространять их во всех субъектах федерации округа. Также вижу необходимость активнее использовать форматы коллективной работы по определению новых подходов, следуя глобальным изменениям, которые сейчас происходят в мире.

Комплексную деятельность в этом направлении осуществляет Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Так, в последнее время особое внимание в совместной работе аппарата полномочного представителя и Ассоциации уделялось поддержке сельского хозяйства в условиях санкционных ограничений, развитию малой авиации, туризма, созданию новых транспортных коридоров. Хорошей традицией стала организация единых стендов регионов Сибири в рамках крупных международных форумов.

Предприятия в регионах округа выпускают качественную конкурентоспособную продукцию, и необходимо, чтобы потребители, как в коммерческом секторе, так и в рознице, знали о разнообразии сибирских брендов. В том числе с этой целью на уровне округа регулярно обновляется каталог высокотехнологичной продукции. Это значимо, так как субъекты федерации округа обладают большими возможностями по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Так, в Иркутской, Новосибирской и Томской областях действуют современные производства полупроводников. Энергетическое, электротехническое и телекоммуникационное оборудование выпускают предприятия в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

С точки зрения реализации туристического потенциала, мы видим, что на фоне внешних ограничений интерес граждан к путешествиям внутри страны, в том числе в регионы Сибири, растет. Это традиционно Байкал, Белокуриха, объекты особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе. Возрос интерес к рекреационным ресурсам республик Тыва и Хакасия. Новосибирская область, которая исторически была ориентирована на развитие промышленности и сельского хозяйства, сегодня формирует свой туристический продукт. Для достижения большего результата нужно совместными усилиями определить стратегические приоритеты в этой сфере - опираясь на прогнозы инфраструктурного развития территорий и распределения туристических потоков, координировать туристические проекты разных регионов.

Сибирский характер

- Вы родились и выросли в Сибири, потом работали в Москве и других регионах. По возвращении сюда в новой должности поменялось ли ваше отношение к Сибири и сибирякам?

- Я родился в небольшом поселке Кобляково Братского района Иркутской области, Сибирь - это мой дом. Где бы я ни работал - связь со своей малой Родиной не терял. Внутреннее понимание того, чем и как живут сибиряки сегодня, помогает доносить позицию регионов округа при работе с федеральными органами власти.

Могу еще раз сказать, что нас отличает стойкий характер, трудолюбие и сила духа. В случае необходимости мы, не задумываясь, приходим на помощь ближним и сообща решаем возникающие сложности. Такое единство и деятельную поддержку жители регионов Сибири продемонстрировали и в ходе специальной военной операции: сибиряки мужественно сражаются на передовой во имя спасения мирных граждан, собирают гуманитарную помощь и не остаются в стороне от чужого горя.

В настоящее время в обществе сформирован большой запрос на справедливость, опираясь на который мы идем к новой цивилизационной модели. В ее основе простые и понятные вещи: семья и семейные ценности, честность и уважение к окружающим, почитание традиций предков и любовь к Отечеству. Убежден, следуя этому пути, мы достигнем главной цели - обеспечим счастливое будущее России. Беседу вела Марина Иванова.

Справка «КП»

Проект Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») - мечта ученых и флагман национального проекта «Наука и университеты». Научная установка класса «мегасайенс» - синхротрон «СКИФ» станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Макет стройплощадки позволяет оценить масштаб стройки. Стоимость СКИФ - строительства комплекса зданий, разработки и изготовления оборудования - 47 млрд рублей - это один из крупнейших в России проектов научно-исследовательской инфраструктуры за последние десятилетия.

Проект СКИФа – мечта ученых всей России. Фото: srf-skif.ru

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