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Общество2 марта 2023 23:00

В Красноярске на выходных резко похолодает до -8 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 4-5 марта 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных резко похолодает до -8 градусов

В Красноярске на выходных резко похолодает до -8 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на выходных ожидается похолодание после периода аномального тепла. Прогноз составили синоптики Гидрометцентра.

В субботу днем ожидается около -2 градусов. Будет пасмурно и пойдет снег. Возможен гололед. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Ночью похолодает до -8 градусов, ветер чуть ослабнет, а снегопад продолжится.

В воскресенье дневная температура составит около -3 градусов. Сила ветра составит 4-11 метров в секунду. Пасмурная погода со снегопадом сохранится. Ночью столбик термометра понизится до -7 градусов.

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