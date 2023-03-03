В Красноярске на выходных резко похолодает до -8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на выходных ожидается похолодание после периода аномального тепла. Прогноз составили синоптики Гидрометцентра.

В субботу днем ожидается около -2 градусов. Будет пасмурно и пойдет снег. Возможен гололед. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Ночью похолодает до -8 градусов, ветер чуть ослабнет, а снегопад продолжится.

В воскресенье дневная температура составит около -3 градусов. Сила ветра составит 4-11 метров в секунду. Пасмурная погода со снегопадом сохранится. Ночью столбик термометра понизится до -7 градусов.