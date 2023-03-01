Вкус Сибири

Все шары на «Бирюсинке» - ручная работа: их выдувают стеклодувы, а затем расписывают художники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дары сибирской природы

Практически во всех сибирских регионах есть свои фирменные натуральные лакомства: варенье из ягод и сосновых шишек, кедровые орехи, иван-чай с натуральными добавками, кедрокофе.

Сосновые шишки для варенья собирают в определенное время, когда они максимально насыщены полезными веществами. Фото: ensib.ru

Но при этом есть и эксклюзив. Например, на Крайнем Севере - оленина во всех видах, от свежей до вяленой, и рыба. На Байкале - омуль в бочонках. На Алтае – мед, бальзамы, разнообразные продукты пантового мараловодства.

Одни из любимых конфет сибиряков и гостей региона – черемуховые. Фото: Абаканские сласти

Во многих городах Сибири есть свои кондитерские фабрики: в Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске. А в их фирменных магазинах - фирменные лакомства с кедровыми орешками, медом, сибирскими ягодами. И, конечно, с сибирскими названиями!

Классный подарок - шоколадные конфеты в виде целой шишки с кедровыми орешками. Фото: Краскон

В Хакасии делают конфеты ручной работы из талгана, молотого обжаренного ячменя. Его смешивают с медом, маслом, черемухой и формируют небольшие шарики.

Есть в Сибири и своя жевательная резинка — живица или смолка. Натуральная! Она выпускается как с натуральным хвойным вкусом, так и с добавлением трав.

Смолку изготавливают из живицы - лечебной смолы деревьев без добавления сахара. Сосновые шишки для варенья собирают в определенное время, когда они максимально насыщены полезными веществами. Фото: Губернские аптеки

Национальные сувениры

Коренные народы Сибири порадуют изделиями из кожи, меха и войлока с национальной тематикой, многие из которых имеют практическое применение: сумочки, жилеты, обувь, кошельки и т.д.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие этнические сувениры связаны с шаманизмом: бубны, амулеты из лапок, черепов и когтей небольших зверьков.

В качестве подарка можно также купить оленьи унты, рукавицы, украшения из меха и бисера от эвенкийских мастеров. Вся Сибирь славится изделиями ручной работы из дерева и бересты – их можно найти в каждом регионе. Фишка – изделия из кедра.

Только у нас!

Иркутск — одно из немногих мест в России, где есть свои каменных дел мастера. «Байкалкварцсамоцветы» - единственное предприятие на территории от Урала до Дальнего Востока, которое самостоятельно добывает и обрабатывает самоцветы. В Красноярске с 1927 года и по сей день работает фабрика игрушек «Бирюсинка». Это одно из немногих предприятий в России, где удалось сохранить традиции производства стеклянных елочных игрушек: их выдувают стеклодувы, а затем расписывают художники. Алтай – настоящая Мекка для садоводов. Местные питомники предлагают сорта, которые отлично приспособлены даже для сурового сибирского климата. Перечень огромный: лекарственные травы, саженцы знаменитых алтайских яблок и других плодовых культур, голубые ели, декоративные кустарники и многолетние цветы.

Специальный проект «Комсомольской правды» «Время Сибири» к КЭФ-2023