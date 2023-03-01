«Тянет неспроста в заповедные места»

По территории Путоранского заповедника есть разные экскурсионные маршруты: как классические пешие - трекинги по плато Путорана, так и комбинированные пешеводные походы на байдарках. Фото Александр ПЕШКИН

Огромная Сибирь - это огромное количество вариантов для отдыха и туризма. Это и всемирно известные бренды: Байкал, Алтай, Енисей и др., и археологические, исторические, природные памятники, варианты для событийного туризма, санаторно-курортного лечения. Но есть совершенно особый вид путешествий, о которых пока что практически не говорят: экскурсии, походы и отдых в заповедниках. Рекреационное использование заповедников в России было ограничено очень долгое время, развитие экологического туризма началось не так давно. В России 102 заповедника и 42 национальных парка, и больше всего заповедников находится на территории Красноярского, Приморского и Хабаровского краев.

Туризм в заповедниках не может и не станет массовым (за исключением отдельных участков): у каждой особо охраняемой территории ограниченная рекреационная емкость. Вплоть до 2-3 групп в сезон численностью не более 15 человек.

На официальных сайтах многих заповедников есть разделы с информацией для туристов о разрешенных маршрутах и правилах посещения. Если говорить в целом, то это предварительное бронирование визита, получение пропуска, оплата за услуги, сопровождение гида или даже сотрудника заповедника, передвижение только по тропам или даже деревянным настилам. Запрещены сбор даров природы, разведение костров и другие действия, которые могут повлиять на состояние экосистемы. В каждом заповеднике и на каждом маршруте действуют свои правила и ограничения.

Сегодня мы расскажем о некоторых заповедных маршрутах в Сибири, которые невозможно повторить в других местах. Большинство из них - труднодоступны и открыты только летом.

Большой Арктический

Этот государственный природный заповедник - крупнейший в России и во всей Евразии, третий по площади в мире, находится на полуострове Таймыр и островах Северного Ледовитого океана.

Для туристов разработан ряд экологических маршрутов, например, рыболовно-исследовательские туры «Рыбалка на краю Земли» или «ХутудаБига - река, богатая жизнью». Для любителей наблюдений за птицами в районе поселка Диксон расположена биостанция Виллема Баренца.

«Красноярские Столбы» стоят особняком среди других особо охраняемых территорий: здесь бесплатное посещение и возможность самостоятельных прогулок. Фото: Артем ЛЕНЦ

Красноярские Столбы

Это один из старейших в России заповедник, созданный в 1925 году по инициативе местных жителей. Основная достопримечательность национального парка - сиенитовые скалы причудливой формы. Близость к Красноярску сделала его любимым местом отдыха и тренировок скалолазов и альпинистов. То есть огромный туристический поток в заповеднике был всегда! В 2019 году заповедник стал национальным парком.

Этот национальный парк - один из самых посещаемых в России, до него можно добраться на городском транспорте. Рекреационную зону ежегодно посещает около миллиона человек, иногда в выходной день по самому популярному маршруту «Центральных Столбов» проходит до 20 тысяч человек.

Основные тропы промаркированы, но все равно нужно уметь ориентироваться в лесу. Если такого навыка нет, лучше идти в заповедный лес с экскурсоводом!

Все три открытых для посещения скальных районов нацпарка разные и все по-своему интересны. Но самым популярным и посещаемым остается «Центральный».

На скалы Диких столбов можно пойти только по специальному разрешению администрации нацпарка.

Тунгусский

Государственный природный заповедник «Тунгусский» находится в Эвенкии, где 30 июня 1908 года произошел сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы, известного под названием «Тунгусский метеорит». Идею сохранения этого места для будущих поколений предложил еще в 20-х годах прошлого века первый исследователь метеорита Леонид Кулик, но решение о создании государственного заповедника было принято только в 1995 году.

Здесь предлагают пешие и пешеводные маршруты к месту предполагаемого падения Тунгусского метеорита.

Пешком нужно идти 87 км (в одну сторону), время прохождения маршрута -14 дней. Естественно, для такого маршрута нужен опыт.

Для водного маршрута по рекам Подкаменная Тунгуска, Чамба, Хушма специальной подготовки не требуется, но здесь тоже есть ограничения: не более 2 групп, не более 6 человек в группе. Что касается туризма, то «Красноярские Столбы» стоят особняком среди других особо охраняемых территорий: здесь бесплатное посещение и возможность самостоятельных прогулок.

Путоранский

Находится в заполярной зоне Красноярского края, главная природная достопримечательность - ландшафты плато Путорана: столовые горы высотой 1000—1500 м над уровнем моря, каньонообразные котловины тектонических озер, множество водопадов.

Плато Путорана - один из самых труднодоступных районов для спортивных походов - от второй до высшей, шестой, категории сложности. По территории заповедника проложено четыре экскурсионных и семь туристических маршрутов.

Таймырский

Один из крупнейших заповедников России, расположенный на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр.

Больше всего ученых со всего мира, экологов, туристов привлекают раскопки ископаемого мамонта и популяция овцебыка. Также центр заповедника, поселок Хатанга, используют как трамплин для достижения Северного полюса.

Этот государственный заповедник один из крупнейших лесных резерватов мира. На каменистых косах реки Столбовой можно найти окаменелые морские отложения палеозойской эры. Фото: Кирилл УЮТНОВ

Центральносибирский

Этот государственный заповедник один из крупнейших лесных резерватов мира. Здесь на реке Подкаменная Тунгуска находится памятник природы, Суломайские столбы, а на каменистых косах реки Столбовой можно найти окаменелые морские отложения палеозойской эры. Маршруты проходят через старообрядческие поселения в бассейне Енисея, через поселок Суломай, где живут кеты, «сибирские остяки», во всем мире их осталось меньше тысячи.

Есть и специальный тур для бердвотчеров - наблюдателей за птицами: здесь встречается 274 вида пернатых!

В трехдневный маршрут вниз по реке Енисей до п. Бахта здесь готовы пригласить не более четырех групп в месяц максимум по 10 человек в каждой, с проживанием на оборудованных кордонах.

Такое же количество туристов может принять и экосистема рек Подкаменная Тунгуска, Столбовая и их притоков.

Эколого-экскурсионный комплекс «Скалки» на озере Белё. Фото ТИЦ Хакасии

Хакасский

Государственный природный заповедник находится на территории Хакасии и включает в себя девять изолированных участков в разных районах республики, и некоторые из них доступны для организованного посещения и проживания туристов.

Участок «Оглахты» Это одно из живописнейших мест Хакасии, имеющее не только природную, но и культурно-историческую значимость. Здесь нескольких сотен курганов и тысячи наскальных рисунков.

Эколого-экскурсионный комплекс «Скалки» Находится на озере Белё. На территории комплекса установлены войлочные юрты, домики, созданы все условия для отдыха, организованного таким образом, чтобы не навредить природе: туристы могут ходить исключительно по деревянным настилам, электричество вырабатывается солнечными батареями.

Заказник «Позарым» Здесь находится самая высокая точка Хакасии, самый большой водопад Хакасии, реликтовое озеро Позарым. Для туристов старше 14 лет и с неплохой физической подготовкой предлагают два пешеходных маршрута.

Снежные барсы в Саяно-Шушенском заповеднике. Правда, красавчики? Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Саяно-Шушенский

Это северная граница мирового ареала одного из редчайших представителей семейства кошачьих - снежного барса. Каждый хищник - большая ценность. В 2015 году на территории России было 70-90 снежных барсов, ирбисов. Из них 9 живут на территории Саяно-Шушенского заповедника.

Здесь предлагают многодневные маршруты с длительными переездами на катере и пешими прогулками в группах до восьми человек и предупреждают: сотовой связи нет! Исключение - круглогодичный экологический маршрут на Борус, пятиглавый хребет Западного Саяна, расположенный недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС.

В Саяно-Шушенском заповеднике нет сотовой связи, зато есть вот такие лоси. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В заповеднике есть визит-центр «Таловский лог», где можно остановиться на ночлег. Каждый из туристов самостоятельно принимает решение о прохождении маршрута частично или полностью, оценивая свою подготовку и здоровье.

Алтайский

Алтайский биосферный заповедник был основан в 1932 году для сохранения Телецкого озера и его ландшафтов.

В заповеднике в последнее время широко развивается контролируемый и экологический туризм с возможностями прохождения различных маршрутов. В некоторых озерах разрешена рыбалка.

Для туристов доступны эколого-просветительские маршруты, расположенные в селе Яйлю (центральная усадьба Алтайского заповедника), на кордонах Байгазан и Белё, водопады Корбу и Учар. Все маршруты - однодневного посещения. Практически все объекты расположены на Телецком озере.

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