«Наша цель – создание экосистемы, вдохновляющей человека»: Норильск показывает пример творческого развития

В рамках КЭФ-2023 обсудили роль креативных индустрий в развитии городов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске проходит КЭФ-2023. Одной из первых тем, которую обсудили участники экономического форума, стала дискуссия на тему «Среда развивает человека или человек среду? Роль креативных индустрий в развитии регионов». Приглашенные на нее эксперты обсуждали, почему сегодня преобразование городов входит в список главных потребностей общества. Нужна ли государственная политика и системные подходы к этому или движущей силой станет творческий потенциал жителей того или иного города, который подхватывают и помогают реализовать местные власти? Свои примеры, как это работает, рассказали представители трех крупнейших городов Красноярского края.

Руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева Фото: ИВАНОВА Диана

Норильск – творческий и живописный

Начать хочется с Норильска. Не потому, что он самый северный, а потому что город уже показал отличный старт в этом направлении. В 2021 году Агентством развития Норильска (АНР) была разработана целая Стратегия развития креативных индустрий до 2024 года. Главная мысль: необходимым условием постиндустриального развития города служит сотрудничество ключевых субъектов, представляющих разные сферы городской жизни – властей, учреждений образования и культуры, профессиональных творческих сообществ, общественности.

И, конечно же, участие бизнеса, поскольку без частных инвестиций сложно говорить о каком-то развитии. «Норникель» давно поддерживает творческие начинания в городе. Компания самостоятельно реализует ряд социально-значимых проектов, значительная часть из них как раз относится к сфере креативных индустрий. Среди них, например, создание нового Арктического музея и культурного пространства вокруг него, стоимость проекта 4 миллиарда рублей. Красивое старинное здание в центре города - одну из визитных карточек Норильска - превратят в социально-культурный центр «Башня», где будут развивать городские сообщества. И многое другое.

Дирижабль и жилой дом - два в одном. Фото: Марина Пешкова

- Мы пока не знаем такого кейса для отдельного города. Да и в рамках регионов в России таких стратегий, по-моему, всего шесть. Наша цель – создание экосистемы, той самой среды, которая поддерживает, развивает, вдохновляет человека. В процессе работы над стратегией выявили 12 целей креативного развития Норильска: от условий для творческой реализации горожан через развитие городской среды – к генерированию новой идентичности города. Она апеллирует не только к производственной мощи, но и к уникальности города в Арктике, - поделилась руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева.

В рамках дискуссии эксперт рассказала о двух ярких проектах. Первый – новое городское креативное пространство, которое расположилось в бывших типографских цехах. Четыре этажа, общая площадь – более тысячи квадратных метров. Здесь работают мастерские художников, гончаров, художников по стеклу, дизайн-лаборатории. Занимаются актеры, режиссеры, танцоры. Сообща создаются идеи для городских событий – выставок, фестивалей. Одним словом, жители северного города всех возрастов находят здесь возможность для самовыражения. Цифры по креативному пространству за 2022 год: 14 резидентов, 190 событий за год, 9000 участников.

В этом здании откроется социально-культурный центр «Башня» Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Чтобы оценить второй масштабный проект, нужно пройтись по улицам города. Это галерея уличных искусств «АРкТика». Благодаря ей Норильск приобретает новые краски. За четыре года появилось 12 художественных арт-объектов на зданиях. В центральном Норильске можно увидеть во всю стену пятиэтажки пару белых медведей, медведь – символ с герба города. В Талнахе таким тотемным животным является олень. А тех, кто проезжает по трассе мимо Каейркана, провожает своим немигающим взглядом белая полярная сова.

- Из-за географического положения нашего города норильчане много летают на самолетах. Но мы пригласили их в особый, мечтательный полет, сделали серию росписей в 3D графике. Это воздушные шары, марсоход и дирижабль, - продолжает Карина Андреева. – Есть работы вне серий. Рядом с уличной спортивной площадкой художник Егор Кошелев создал панно «Футболист, забивающий удачный гол». Я благодарю норильчан за то, что они его берегут.

Футболист, забивающий удачный гол. Фото: предоставлено Агентством развития Норильска

Участникам дискуссии показали трогательное видео с участием коренных северян, они рассказывают о месте, где появились на свет. Роддом проработал 50 лет, в нем родились более двухсот тысяч норильчан – как минимум три поколения. Юбилей решили отметить так: папы стали рисовать на стенах зданий вокруг роддома благодарности за подаренных им сыновей и дочерей.

Муралы возле роддома. Фото: предоставлено Агентством развития Норильска

Детский видеоряд: «Когда я родилась, медсестра привязала к моей руке бирочку с номером 777. Поэтому я самый счастливый ребенок». «Я родился в самолете и мой первый дом – это роддом». «Я родилась ночью, а днем ко мне пришел папа. Когда я его услышала, я улыбнулась – потому что узнала. Ведь когда я еще была в животике, папа рассказывал мне сказки». И совсем взрослый, мужчина, в самом расцвете сил: «Мама очень переживала, что я появлюсь на свет в новогоднюю ночь. Но я решил не смешивать праздники и родился 30 декабря». Наконец: «Я – норильчанин в третьем поколении. Моя бабушка приехала сюда, когда ей было 17 лет, здесь родилась моя мама, я и моя дочь тоже. И когда я окончил университет, я приехал работать сюда, принимать участие в жизни Норильска. Теперь я помогаю деткам появляться на свет!»

Спава - тотем Кайеркана, слева - Талнаха. Фото: предоставлено Агентством развития Норильска

Старинные Ачинск и Красноярск

Интересным было выступление главы Ачинска Игоря Титенкова. Идей, как преобразовать третий по величине город края (здесь живут чуть более ста тысяч человек) множество, хочется, наконец, меняться в сторону позитива.

Например, в числе приоритетов создания комфортной среды Игорь Титенков назвал сохранение культурного и архитектурного наследия. Ачинску в этом году исполнится 340 лет, в центре города расположено почти 60 старинных каменных и кирпичных зданий 19 – начала 20 века, состояние печальное. Нужно найти финансирование. Вместе с тем в рамках разработки нового генерального плана Ачинска планируют строительство нового жилого микрорайона. На 22 гектарах возведут жилье для 5,8 тысяч человек, школу, садик, поликлинику. Плюс планы формируется заявка на федеральный конкурс на создание новых парков.

Еще один медведь, прямо на детской площадке - любимец норильской ребятни, и не только Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

О краевом центре можно говорить много и долго. Ежегодно здесь реализуются десятки разных инициатив: парковые пространства и скверы, объекты туризма, арт-объекты, творческие выставки на набережной и на улицах города, муралы на стенах многоэтажек, кинотеатры под открытым небом, концерты на траве…

Кстати, красноярцы внимательно следят за новинками: где-то что-то появилось – туда направляется целое паломничество, чтобы посмотреть и оценить. Один маленький пример: когда стало известно о статуе на берегу Енисея в Академгородке, на следующий день соцсети заполонили фотографии с ней. Такие центры притяжения и создают комфортную среду.

Чтобы не стать вахтовыми регионом

- Почему этот вопрос так актуален для крупного промышленного края, у которого с бюджетом в целом все в порядке? Все упирается в людей: если регион не примет системной политики по удержанию молодых, талантливых, амбициозных и креативных, то мы рискуем стать вахтовой территорией, где деньги можно зарабатывать, но тратить их они будут уезжать в другие места, - отметила заместитель руководителя администрация губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

Это вопрос выживаемости нынешних городов в долгосрочной перспективе. Человеку нужно пространство, где ему захочется жить и работать, растить своих детей, где есть культурные, социальные, творческие проекты для его собственного интеллектуального развития и самореализации. И в этом пространстве должны сочетаться история, современность и реально осуществимое будущее.

Один из медведей Норилька. Фото: предоставлено Агентством развития Норильска

Есть и другая составляющая креативных индустрий, формирующих городскую среду, - экономическая. Бюджет Красноярского края наполняется за счет промышленного потенциала, крупных предприятий различных отраслей. Но немалую долю вносит малый и средний бизнес, который как раз основан на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Так что это вопрос занятости населения.

Остается напомнить, что в январе 2022 года в правительстве региона собрался первый координационный совет по комплексному развитию креативных индустрий. Пригласили руководителей всех отраслей, которые с этим связаны: культуры, образования, экономики, цифрового развития, агентства по туризму и других. Обсудили, как все это происходит в других городах и странах, какие идеи можно перетянуть к себе и что такого эксклюзивного можно создать у себя. В итоге была сформирована собственная модель управления процессом, направляет которую Сибирский институт развития креативных индустрий.