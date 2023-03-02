В Красноярске перестанет работать 31 дорожная камера
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске перестали работать десятки дорожных камер. Рассказываем, где в Красноярске перестали работать дорожные камеры видеофиксации нарушений ПДД в 2023 году. Список привело радио «Красноярск Главный».
Дорожные камеры перестали работать на следующих участках в Красноярске:
- на Октябрьском мосту;
- на Николаевском мосту;
- на Копыловском мосту;
- на перекрёстке Карла Маркса-Вейнбаума;
- на перекрёстке Маркса-Декабристов;
- на перекрёстке Ленина-Робеспьера;
- на перекрёстке Ленина-Горького.
В общей сложности в Красноярске стало на 31 камеру видофиксации нарушений ПДД меньше. Сейчас в краевом центре продолжают работать 74 стационарных комплекса.
Дело в том, что между подрядчиком и краевым управлением дорог кончился контракт на аренду камер. Причем, это произошло еще 31 декабря. Так, после отключения комплексов их начали демонтировать на Николаевском мосту.