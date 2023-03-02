В Красноярске перестанет работать 31 дорожная камера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестали работать десятки дорожных камер. Рассказываем, где в Красноярске перестали работать дорожные камеры видеофиксации нарушений ПДД в 2023 году. Список привело радио «Красноярск Главный».

Дорожные камеры перестали работать на следующих участках в Красноярске:

- на Октябрьском мосту;

- на Николаевском мосту;

- на Копыловском мосту;

- на перекрёстке Карла Маркса-Вейнбаума;

- на перекрёстке Маркса-Декабристов;

- на перекрёстке Ленина-Робеспьера;

- на перекрёстке Ленина-Горького.

В общей сложности в Красноярске стало на 31 камеру видофиксации нарушений ПДД меньше. Сейчас в краевом центре продолжают работать 74 стационарных комплекса.

Дело в том, что между подрядчиком и краевым управлением дорог кончился контракт на аренду камер. Причем, это произошло еще 31 декабря. Так, после отключения комплексов их начали демонтировать на Николаевском мосту.