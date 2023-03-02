На КЭФ-2023 подписано соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития между Красноярским заводом синтетического каучука и Сбербанком

Сбербанк и СИБУР договорились сотрудничать в реализации на территории Красноярского края совместных мероприятий и проектов экологического, образовательного, социального и информационного характера, а также других активностей по ESG, в развитии корпоративного волонтерства и иных форм участия сотрудников в общественно полезной деятельности.

Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию инициатив компаний по реализации долгосрочно ориентированных подходов к устойчивому развитию.

В подписании приняли участие Сергей Новиков, генеральный директор красноярской площадки СИБУРа (АО «КЗСК») и управляющий Красноярским отделением № 8646 ПАО Сбербанк Антон Милютин.

«Устойчивое развитие является одним из приоритетов компании СИБУР. Мы понимаем, что существенным условием для успешной реализации ESG-политики является обмен опытом и объединение усилий. СИБУР применяет лучшие практики в сфере устойчивого развития и активно разрабатывает новые программы и проекты в этой области. В Красноярске мы реализуем лесоклиматическую программу «Зелёная, формула», образовательные проекты по раздельному сбору отходов и переработке пластика. В лице ПАО Сбербанк мы видим опытного и перспективного партнера по ряду направлений. Подобное сотрудничество определенно даст синергетический эффект в достижении поставленных перед нашими компаниями целей и будет полезным для нашего региона.», - отметил Сергей Новиков, генеральный директор Красноярской площадки СИБУРа.

«ESG-повестка помогает оценивать деятельность крупных компаний сегодня: ответственное отношение к экологии говорит о том, что в компании заботятся о будущем. Банк один из лидеров EGS-трансформациии, мы готовы содействовать поиску и тестированию «зеленых» и социально ответственных решений, экспертному консультированию и организации совместных мероприятий в данном направлении», - пояснил Антон Милютин.