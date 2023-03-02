На севере Красноярского края круглосуточно строят Высокогорский мост

Фото: министерство транспорта Красноярского края

В Красноярске идет активное строительство Высокогорского моста. Как рассказали в правительстве региона, возводят новый объект круглосуточно. Ночью продолжают работу 60 специалистов: монтажники, механизаторы и инженерно-технические работники.

Сейчас готовность моста через Енисей составляет 88%. Завершен основной этап, все 11 опор и 10 пролётов возведены, но собраны примерно на метр выше проектных отметок. Сейчас специалисты опускают конструкцию на постоянные опоры в проектное положение. Высокогорский мост возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ввести мост в эксплуатации запланировано в декабре 2023 года, но строители сообщают, что объект будет готов гораздо раньше срока. В августе должно будет запуститься автомобильное движение по мосту.

Длина моста через Енисей составляет около 1200 метров, высота – 18 метров, а ширина – 11,5 метров. Мост спроектирован с двумя полосами для движения, а общая протяженность автодорожного перехода с подходами около 2 километров. Финансирование из краевого и федеральных бюджетов для строительства составляет более 7 миллиардов рублей.

Мост в этом районе должен решить следующие задачи: создать условия для реализации инвестпроектов, которые реализуются в Ангаро-Енисейском экономическом районе, и повысить качество жизни населения, так как стабильное сообщение между берегами возможно лишь по зимникам. Сейчас промышленное и экономическое развитие здесь ограничено из-за труднодоступности территории.

- Мы открыли этот год знаковым событием – строители завершили монтаж последнего мостового пролета, соединив два берега Енисея. Работы идут с опережением графика, такой динамики удалось добиться благодаря профессионализму и опыту подрядчиков, а также качественной организации – строительство ведется круглосуточно, - комментирует Дмитрий Зотин, заместитель министра транспорта Красноярского края.