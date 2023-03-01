Генпрокуратура утвердила обвинение против 12 человек по делу о торговле детьми в Красноярске

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение против 12 фигурантов по делу ООО «Дидилия». Сотрудники компании подозреваются в торговле людьми и отмывании денег. Всего обвинения были предъявлены пяти работникам и семи суррогатным матерям.

Облава на торговцев детьми началась в Красноярске еще в начале 2021 года: на сайте фирмы «Дидилия» под видом услуг суррогатного материнства продавали новорожденных детей, в том числе иностранцам. Силовики начали задерживать участников схемы, а также разыскивать детей, которых еще не успели передать «заказчикам».

Одну из суррогатных матерей в прошлом июле даже приговорили к реальному сроку. Женщина родила ребенка, которого в итоге продала в Китай за 13 тысяч долларов. Она в итоге получила три года колонии.

Также сотрудников «Дидилии» заподозрили в покупке дорогостоящей недвижимости на деньги, вырученные от торговли детьми. Следователи полагают, что так они решили отмыть незаконные средства.

Генпрокуратура сообщила, что в деле всплыл новый факт: оказывается, сотрудники «Дидилии» для имплантации эмбрионов матерям переправляли их в Камбоджу, после чего возвращали домой в РФ. На роль суррогатных матерей специально подбирали материально необеспеченных женщин.

Уголовные дела в отношении 12 человек Генпрокуратура в ближайшее время передаст в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

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Памятка будущим родителям в стиле «суррогатное материнство – это так здорово», фотография новорожденного крохи и обещание оказать услугу «под ключ» (звучит цинично, но это самое точное определение) – все это сайт фирмы под названием «Дидилия». Она предлагаем бездетным семейным парам помощь в обретении родительского счастья. На первый взгляд, ничего удивительного, ведь суррогатное материнство в нашей стране уже давно существует.